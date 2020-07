Dode bij schietpartij in Hoofddorp

Bij een schietpartij op de Opaallaan in Hoofddorp is maandagmiddag een man dodelijk gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden, een andere is nog voortvluchtig.

De schietpartij vond plaats rond 13.05 uur. Hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Buurtbewoner Albert Straayer liet zijn hond uit en zag hoe het slachtoffer over de weg rende richting ‘Toren 1’. In dat complex wonen voornamelijk studenten, maar ook mensen die in opleiding zijn bij Schiphol. “Toen werd hij van achteren neergeschoten,” vertelt hij.

Volgens Straayer waren er twee auto’s bij betrokken. Eén van de verdachten vluchtte in ‘een donkere auto’. “Hij werd nog voor het einde van de straat aangehouden.” De politie was snel ter plaatse, een bureau zit op 100 meter afstand van de plaats delict.

Diverse eenheden van de politie, waaronder de politiehelikopter, zijn nog op zoek naar de tweede gevluchte verdachte. “Hij is in een auto weggereden en we hebben goede hoop dat we hem snel vinden,” aldus een woordvoerder.

Over de achtergrond van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. De politie vraagt mensen om gemaakte camerabeelden in te leveren.

De plaats delict is afgezet met wit-rood politielint. De recherche is bezig met sporenonderzoek. In witte pakken verzamelen ze nu bewijs bij de ingang van Toren 1, dat ze in plastic zakken stoppen. Het gebouw is afgezet, bewoners mogen niet naar binnen of naar buiten.

Een studente die in een van de nabijgelegen torens woont, zei dat de man probeerde het complex binnen te gaan. Of hij er woonde is onduidelijk, mogelijk zocht hij bescherming.

