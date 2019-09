Dode bij brand in flat Haarlem na explosie

Een flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat is ontruimd na een hevige brand. Beeld ANP

De brandweer in Haarlem ontruimde het flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat wegens een grote, uitslaande brand. Het ging in totaal om 48 woningen, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand ontstond even voor elf uur woensdagavond op de 2e etage. Een woordvoerder bevestigde dat er een explosie was geweest. Het is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan was. De vier woonlagen erboven en de woningen ernaast moesten worden ontruimd uit voorzorg.

RTV-NH meldt dat de brandweer sinds 23.00 uur aan het blussen was. Even voor middernacht werd het sein brand meester gegeven. De meeste bewoners konden nadat de flat door de brandweer was onderzocht, terugkeren naar hun woningen. Volgens lokale media moesten bewoners van acht appartementen voor de nacht elders worden opgevangen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.