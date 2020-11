Docenten Emmauscollege bedreigd om spotprent na aandacht voor moord op Samuel Paty

Beeld Getty Images

‘Als rector heb ik maandag door de intercom gecommuniceerd dat we als school een plek willen zijn waarin we in vrijheid en veiligheid ons werk moeten kunnen blijven doen’, zo schrijft rector Raoul Majewski in een brief aan alle ouders van de leerlingen van de school. ‘Zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’.

Online is ophef ontstaan over een spotprent die in de klas hing. Dat is de prent van Joep Bertrams die in 2015 de Inktspotprijs won. De cartoon ‘Onsterfelijk’ maakte Bertrams naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo. Een foto van de print die in het lokaal hing, wordt massaal gedeeld op sociale media.

Context

Op sociale media laten Nederlandse moslims hun verontwaardiging horen. Zij vinden het niet kunnen dat de prent in de school werd getoond. Gisteren werd in de klas aandacht besteed aan de moord op de Franse docent Samuel Paty, die op 16 oktober op straat werd onthoofd. De foto wordt gedeeld op Instagram en in Facebookgroepen als Muslim lives matter.

De context waarin de print werd opgehangen, is volledig verdwenen, zo stelt Majewski. De school is geschrokken van alle ophef en de bedreigingen die op dit moment worden geuit jegens docenten. Die noemt de rector ‘onacceptabel’. In de klas vonden juist goede en waardevolle gesprekken plaats, zo stelt hij. Het Emmauscollege is in gesprek met de politie en Stichting School & Veiligheid.

Maatregelen

Een woordvoerder van de politie laat weten de bedreigingen uiterst serieus te nemen en in nauw contact te staan met de school. “We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen die er voor moeten zorgen dat deze bedreigingen stoppen.” Wat die maatregelen zijn, kan de politie niet zeggen. Ook kan de woordvoerder niet ingaan op de vraag of er aangiftes worden gedaan.

Stichting School & Veiligheid geeft advies over hoe om te gaan met de situatie. “Het is belangrijk om korte lijnen te houden met de politie en de signalen die binnenkomen serieus te nemen,” zegt een woordvoerder. “Maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat het normaliseert in de klas. Blijf goed in verbinding met de docenten. Iedereen gaat anders om met angst. Neem dat serieus.”

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob riepen scholen op om gisteren stil te staan bij de moord op Samuel Paty. In een brief aan alle schoolhoofden opperden ze om bijvoorbeeld de vlag halfstok te hangen of een minuut stilte te houden. ‘Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen. Samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid de dialoog kunnen blijven voeren,’ aldus de ministers.