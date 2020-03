DNB: snel herstel kan, bij goed beleid

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Beeld ANP

Knot zei vrijdagochtend tijdens een persconferentie dat de economie door de coronacrisis mogelijk in een nog diepere recessie zal terechtkomen dan in 2008, toen de wereld kampte met een schuldencrisis en banken omvielen.

Het grote verschil met toen is dat de recessie dit keer niet voortkomt uit economische onvolkomenheden of uit problemen bij de banken; dit keer heeft de overheid de economie stil­gelegd om verspreiding van het virus in te dammen.

“Als we de dip goed managen, kunnen we de gevolgen beperken,” zei Knot. “Er komt een moment dat de economie ontwaakt en bedrijvigheid toeneemt. We moeten zorgen dat deze crisis geen permanente schade veroorzaakt aan bedrijven en de finan­ciële sector, dan is snel herstel mogelijk.”

Geldkraan open

Het Centraal Planbureau voorspelde donderdag dat corona zal leiden tot een flinke recessie en groeiende werkloosheid in Nederland, met als het meezit een economische krimp van 1,2 procent dit jaar, die naarmate de coronacrisis aanhoudt, kan oplopen tot 7,7 procent. ABN Amro kwam vrijdagochtend, in het meest gunstige scenario, uit op 3,5 procent krimp dit jaar.

Knot vindt dat overheden en centrale banken hun verantwoordelijkheid hebben genomen om de economische effecten van de coronacrisis in te dammen en ze zijn vastbesloten om hiermee door te gaan, zegt Knot. “Hierdoor is ons uitgangspunt relatief gunstig.”

Hij sprak vrijdagochtend zijn steun uit aan de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag de geldkraan nog eens extra heeft opengezet door staatsschuld van landen in de euro­zone op te kopen. Dit biedt met name Italië en Spanje mogelijkheden om meer uit te geven en daarmee de economische gevolgen van de corona­crisis enigszins te dempen.

ECB: ‘no limits’

Normaal gesproken is Knot kritisch als de ECB schulden opkoopt, maar de wereld ziet er inmiddels heel anders uit. Wel plaatste hij een kanttekening bij de belofte van ECB-president Christine Lagarde dat hierbij ‘no ­limits’ gelden. “Het lijkt mij niet verstandig alle limieten te laten varen,” aldus Knot.

Met haar ‘no limits’ lijkt Lagarde het voorbeeld te willen volgen van haar voorganger Mario Draghi, die in 2012, tijdens de schuldencrisis, zei dat de ECB alles zou doen om de euro te redden. Deze ‘whatever it takes’-speech is later benoemd als kantelpunt in de crisis: het vertrouwen van de markt keerde langzamerhand terug.