DNB-president Knot waarschuwt voor hogere lonen: ‘Met zulke looneisen blijft de inflatie hardnekkig’

De arbeidsmarkt is momenteel heel erg krap. Zelfs als er ontslagen vallen, zullen mensen snel nieuw werk kunnen vinden. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Knot ging in het tv-programma Buitenhof in op de inflatie en de strijd van de vakbonden om de koopkracht. De loonstijgingen in nieuwe cao’s liggen inmiddels al boven de 7 procent en ze gaan eerder verder omhoog dan omlaag. “Ik maak me daar zorgen om,” aldus Knot. “De vakbonden vragen om loonsverhogingen van 10 tot 14 procent. Dan dreigt een loon-prijsspiraal.’’

Bij een loon-prijsspiraal eisen de vakbonden hogere lonen. Die extra loonkosten – bedoeld om de koopkracht te repareren – berekenen de bedrijven vervolgens door in de prijzen voor hun goederen en diensten, waarna de bonden weer hogere lonen eisen, enzovoorts.

Oftewel: de inflatie blijft dan hardnekkig hoog, en de bankpresident vreest dat er een economische recessie voor nodig is om die de kop in te drukken. Werkgevers kunnen de hoge loonkosten dan niet dragen, en zullen tot ontslagen overgaan. En werkloos worden betekent vaak een forse achteruitgang van het inkomen.

Als de looneisen echter worden gematigd tot 6 à 7 procent, hoopt Knot dat de inflatie kan worden bestreden zonder een recessie te veroorzaken.

‘Net als in de jaren 70'

De woorden van de bankpresident worden dankbaar onderschreven door de werkgevers. “Knot waarschuwt niet voor niets. De grote reorganisaties in de jaren zeventig zijn het schrikbeeld,” aldus de woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. Toen was er ook sprake van een hoge inflatie en een loon-prijsspiraal, en dat eindigde in een diepe recessie en massaontslagen begin jaren tachtig.

Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij deze waarschuwingen. Zo is de arbeidsmarkt momenteel heel erg krap. Zelfs als er ontslagen vallen, zullen mensen snel nieuw werk kunnen vinden. En hebben de werkgevers bovendien geen boter op hun hoofd? Vorige week kwam de AWVN met een onderzoek waaruit bleek dat werkgevers schaars personeel bij elkaar wegkapen door meer geld te bieden. Ze jagen dus zelf de loonkosten op.

De AWVN erkent dat alleen maar meer geld bieden een doodlopende weg is. “Er komt niet meer personeel bij. Wat ons betreft zijn er andere maatregelen nodig, om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen.”

Personeel weggekaapt

Dat wegkapen van personeel heeft ook goede kanten, zegt Leontine Treur, econoom bij de Rabobank. “Wat nu gebeurt is heilzaam. De best presterende bedrijven kunnen de hoogste lonen betalen en die krijgen het personeel. De best renderende bedrijven groeien dan ten koste van minder renderende bedrijven, en daar wordt de economie als geheel beter van.”

Dat betekent wel dat er bedrijven verdwijnen of moeten inkrimpen, maar ook dat hoeft geen probleem te zijn. “Een bedrijf gebruikt minder grondstoffen, energie en arbeid als het krimpt. Dat komt dan weer beschikbaar voor beter presterende bedrijven,” aldus Treur.

De vakbonden hebben geen boodschap aan Knots opmerkingen. “We laten ons niet weerhouden door onnodige bangmakerij over een nog hogere inflatiedreiging. Het zijn de typisch elitaire uitspraken van bestuurders die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Die lonen moeten gewoon omhoog. Wij blijven daarom strijden voor 10 procent loonsverhoging,” aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Meer maatwerk

Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, zegt daarnaast dat bedrijven prijzen extra hebben verhoogd om meer winst te maken. De vakbondsman is niet van plan de looneisen te matigen ‘terwijl de bedrijven hun winsten verhogen’. Maar de werkgevers vinden dit schromelijk overdreven. “Bedrijven maken niet grootscheeps misbruik van de situatie,” aldus de AWVN-woordvoerder. “En winst is ook geen koektrommel die je leeg kunt eten. Winst is nodig om nieuwe investeringen te kunnen doen, die weer nieuwe banen opleveren.’’

De AWVN wil af van de algemene looneisen die de bonden stellen. “Wij willen toe naar maatwerk in de cao-onderhandelingen. Veel mkb-bedrijven zitten al in de problemen. Als zij de hogere lonen moeten gaan betalen, overleven ze het misschien niet.”

Treur steunt de roep om meer maatwerk. “Er zijn bedrijfstakken waar het beter gaat en bedrijfstakken waar het minder goed gaat. Vraag hoge lonen waar het kan, dat is de uitdaging voor de vakbonden. Het is niet verstandig een bedrijf over de kop te jagen vanwege te hoge loonstijgingen.”