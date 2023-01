DNB legt Coinbase miljoenenboete op om ontbrekende registratie

Beeld REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Het bedrijf was een tijdlang actief met cryptodiensten in Nederland zonder zich daarvoor bij De Nederlandsche Bank (DNB) te hebben geregistreerd. Dat is verboden en daarom legt de toezichthouder de geldstraf op.

Verplicht registreren

Dienstverleners in de cryptobranche zijn sinds mei 2020 verplicht zich te registeren bij DNB. Daarmee hoopt de centrale bank beter te kunnen controleren of deze platforms voldoende doen om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan. Coinbase was van november 2020 tot augustus 2022 actief in Nederland zonder die wettelijk vereiste registratie.

Omdat de overtreding zo lang voortduurde heeft DNB de boete, waarvoor een basisbedrag van 2 miljoen euro geldt, opgehoogd met nog eens 1,3 miljoen euro. Daarbij speelt ook mee dat Coinbase wereldwijd een van de grootste aanbieders is van handelsdiensten met munten als bitcoin of ethereum.

Coinbase heeft zich inmiddels wel geregistreerd bij DNB. De centrale bank vindt het positief dat het bedrijf altijd de intentie had om aan die verplichting te voldoen. Om die reden heeft DNB het boetebedrag ook iets gematigd.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: