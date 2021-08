‘DNA-spoor van Taghi gevonden op kogelhuls bij moordaanslag’

Forensisch experts van de politie laden de auto waarin Samir ’Babbel’ Jabli werd doodgeschoten op een bergingswagen. Beeld ANP

Bij de moordaanslag kwam de 38-jarige Samir ’Babbel’ Jabli om het leven.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat er een rechtstreekse, fysieke link lijkt te zijn tussen Taghi en een liquidatie. De recherche gaat ervan uit dat achter de moord op Jabli dezelfde organisatie zit die ook verantwoordelijk was voor de liquidatie-bij-vergissing op de onschuldige Mohammed Alarasi (22) in Amersfoort in januari 2014. Die groepering is de bende van Taghi. Kroongetuige Nabil B. heeft ook verklaard dat de organisatie van Taghi achter de moorden zat.

Taghi’s advocaat, Inez Weski, laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat ‘de forensische waarde van dit materiaal uiteraard nog nader moet worden onderzocht’. “Duidelijk is in ieder geval dat dergelijke sporen op een roerend goed niets zeggen over hun herkomst en tijdstip van ontstaan. Er is verder niets over cliënt in die zaak betreffende Jabli, welke zaak dan ook niet aan cliënt wordt verweten. Hij wordt daar dus niet voor vervolgd. Helaas wordt het dossier gevuld met meer van dit soort nietszeggend materiaal dat dan weer blijkbaar naar derden moet worden gelekt.”