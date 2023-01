Djokovic wint Australian Open en evenaart Nadal

Novak Djokovic heeft voor de tiende keer de Australian Open gewonnen. Beeld AFP

Naast zijn tien titels in Melbourne won Djokovic zeven keer Wimbledon, drie keer de US Open en tweemaal Roland Garros.

Djokovic, die de Spanjaard Carlos Alcaraz aflost als nummer 1 van de wereld, kwam tegen Tsitsipas nauwelijks in de problemen. In de eerste set plaatste de tennisser bij 2-1 zijn eerste break. Beide spelers verspeelden hun opslagbeurt daarna niet meer.

In de tweede set liet Tsitsipas een kans liggen om de spanning terug te brengen. De mondiale nummer 4 kreeg op de service van Djokovic bij 5-4 een setpunt, maar benutte dat niet. In de tiebreak was Djokovic de betere.

Ook de derde set ging gelijk op. Tsitsipas won voor het eerst in de wedstrijd een opslagbeurt van Djokovic, maar direct daarna leverde hij zijn servicebeurt ook in (1-1). De tiebreak moest wederom de beslissing brengen. Djokovic liep daarin al snel weg en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: