Dit zijn volgens Foodwatch de drie misleidendste voedingsproducten van het jaar

De genomineerden voor het Gouden Windei 2022: Ambachtelijke Salade Oma’s Aardappel-Scharrelei, Jumbo Ice Teas en Kellogg’s All-Bran Fruit’n Fibre. Beeld Foodwatch

Het misleiden van consumenten is niet alleen vervelend, het is ook bij wet verboden. Toch zetten veel producten in de winkel de klant op het verkeerde been. Om die reden begon voedselwaakhond Foodwatch dertien jaar geleden met het Gouden Windei, een prijs voor het misleidendste voedingsproduct van het jaar.

Foodwatch nomineert ook dit jaar weer drie producten uit de honderden tips die naar eigen zeggen jaarlijks binnenkomen. Het gaat volgens de organisatie om fabrikanten die het ‘veel te bont maken’.

De drie misleidendste marketingtrucs van 2022: 1) Jumbo Ice Teas: De theesoorten hebben namen als Inner Beauty, Good Energy en Feel Immune. Het gaat helaas voornamelijk om suikerwater met wat toegevoegde vitamines, dat wordt verkocht alsof het goed is voor je huid, haren en nagels, aldus Foodwatch. 2) De Ambachtelijke Salade Oma’s Aardappel-Scharrelei is ‘kwaliteitskul’, vindt de organisator van het Gouden Windei. De naam suggereert een ambachtelijk product, maar in werkelijkheid zou het vol zitten met industriële ingrediënten zoals conserveermiddelen en zoetstoffen. 3) Dit jaar kwamen volgens Foodwatch veel klachten binnen over het fenomeen ‘krimpflatie’. Daarom is Kellogg’s All-Bran Fruit’n Fibre genomineerd. De inhoud van het pak is met een kwart verkleind, terwijl de prijs maar licht daalde. De prijs per kilo steeg daardoor flink.

Er was nog een vierde genomineerde in de race: gembersiroop van Toko Lien. De maker van dat product koos echter eieren voor zijn geld en paste de verpakking net voor de bekendmaking van de nominaties aan. “Siroop zonder gember,” aldus Foodwatch-directeur Nicole van Gemert. Nu is de naam veranderd in ‘siroop met gembersmaak’. “Dat mag wel. We zien steeds vaker dat producten gauw hun verpakking veranderen.”

Reclame Code Commissie reageert alleen op klachten

De verkiezing is nog steeds nodig, vindt Van Gemert. “Misleiding is verboden in de wet. In de Europese regelgeving is aangegeven dat misleiden niet mag, maar er staat niet wát precies niet mag en wat wel. Bovendien is er geen handhaving op de regels. Fabrikanten hebben daardoor nu vrij spel. We merken wel dat er een preventieve werking van de verkiezing uit gaat.”

Het is niet goed dat er geen handhaving is op de weg, vindt Van Gemert. “Wij gaan veelvuldig naar de Reclame Code Commissie, maar die reageert alleen op klachten. Maar er zijn zo veel producten die met marketingtrucjes en leugens op de markt verschijnen.”