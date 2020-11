Dit zijn vanaf woensdagavond de nieuwe coronamaatregelen

Interieur van het Stedelijk Museum. Beeld ANP

- Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor reizen naar het buitenland tot medio januari.



- Het sluit het kabinet musea, bioscopen, bibliotheken en theaters vanaf woensdag 22.00 uur voor twee weken.



- Winkels in de detailhandel gaan om 20.00 uur dicht, supermarkten uitgezonderd.



- Ook sauna’s en zwembaden gaan dicht. Sportscholen worden uitgezonderd, maar groepslessen gaan in de ban.



- Pretparken en dierentuinen gaan eveneens op slot.

- Het aantal volwassen gasten dat je thuis mag ontvangen gaat terug van drie naar twee personen.

- Het maximum aantal mensen dat samen op straat mag samenscholen, wordt terug gebracht: van vier naar twee. Huishoudens en kinderen tot twaalf jaar zijn uitgezonderd van deze regel.

- Het kabinet komt daarnaast met een maximum aantal personen dat bij uitvaarten aanwezig mag zijn. Dat worden nog maar 30 personen. Bij bruiloften wordt een maximum van 20 personen ingesteld.

- Het kabinet zet verder een plan klaar voor een regionale ‘avondklok’ in regio’s met hoge aantallen besmettingen. Ook wordt bekeken hoe middelbare scholen en winkels daar gesloten zouden kunnen worden. Die plannen houdt het kabinet nu nog wel achter de hand.

- Verder adviseert het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Alle maatregelen gaan woensdagavond in om 22.00 uur, voor de duur van twee weken. Daarna gaan we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals die nu nog geldt, die zullen we volgens de premier ‘tot midden december moeten volhouden’. Alleen het reisadvies gaat dus langer gelden, in ieder geval tot en met de Kerstvakantie.