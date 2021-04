Dit zijn de versoepelingen op een rij

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

- Terrassen gaan open vanaf woensdag 28 april onder voorwaarden. Ze mogen van 12.00 tot 18.00 uur open en er mogen maximaal vijftig mensen per terras toegelaten worden. Vooraf moet een checkgesprek plaatsvinden. Ook registratie blijft van toepassing en een reservering, maar die mag ook ter plekke gemaakt worden. Verder moeten terrasbezoekers anderhalve meter afstand houden. Ook mogen er maximaal twee personen aan tafel zitten, behalve als zij een huishouden vormen.

- Ook winkels en weekmarkten mogen weer open. Een winkelafspraak vooraf is niet meer nodig. Het maximaal aantal klanten per winkel wordt bepaald door de oppervlakte van de winkel, rekening houdend met 1,5 meter. Kleine winkels maximaal 2 personen, grote winkels 1 klant per 25 vierkante meter.

- De avondklok vervalt. Die loopt af op 28 april om 04.30 uur in de ochtend.

- Bij begrafenissen zijn vanaf de 28ste weer 100 genodigden welkom in plaats van 50.

- Theorie-rijexamens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs gaan weer door.

- Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: iemand mag maximaal twee mensen per dag thuis ontvangen in plaats van één. Ook die versoepeling gaat in vanaf 28 april. “We weten dat dit voor veel mensen de lastigste maatregel is om na te leven”, sprak Rutte vanavond. “Al realiseren we ons ook dat twee ook heel weinig is. Maar het is belangrijk dat we ons eraan houden, want nog altijd vinden de meeste besmettingen thuis plaats.”

- Vanaf 26 april is er weer vaker fysiek onderwijs mogelijk in het hbo en op universiteiten. “Eindelijk weer,” aldus Rutte. “Eindelijk weer direct contact met docenten en andere studenten. Eindelijk weg achter de laptop.” Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Tweede stap

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan er dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden.

Op 3 mei horen we of deze tweede stap gezet kan worden. Dan wordt ook meer bekend over het reisadvies.