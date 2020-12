Dit zijn de rondtrekkende activisten die Rutte uitfloten: ‘Corona niet zo'n killervirus’

Een groepje tegenstanders van de coronamaatregelen liet zich maandagavond bij de Hofvijver horen tijdens de toespraak van premier Mark Rutte. Beeld ANP

“We ontkennen niet dat het coronavirus er is, maar we denken niet dat het zo’n killervirus is als Rutte ons wil doen geloven,” zegt een bekende activist, de dag nadat hij en zijn mede-demonstranten een sneer kregen van premier Rutte, live voor een miljoenenpubliek op de Nederlandse televisie.

Acht miljoen mensen keken maandagavond naar de livetoespraak waarin premier Rutte Nederland vertelde dat het land vijf weken in lockdown gaat. Acht miljoen mensen hoorden daardoor ook het lawaai van een groep demonstranten vlak buiten het Torentje. Tot irritatie van de premier, die de activisten in zijn toespraak een sneer gaf: “Dit is niet een gewone griep, zoals sommige demonstranten daarbuiten wel denken.”

Livestreams

Wie waren die mensen die daarbuiten stonden en waarom stonden ze daar? Het waren er enkele tientallen en ze demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Een deel van hen doet dat (veel) vaker.

Ze duiken al maandenlang bij demonstraties op. Ze vinden elkaar via Facebook en in groepen op de app Telegram en zenden livestreams uit van de demonstraties die op Facebook gretig worden gedeeld.

“We waren goed te horen! We hebben met z’n allen hard staan schreeuwen,” zegt Duncan Robles in een video op Facebook. “Het is ook niet normaal meer, we wonen nu in een dictatuur.”

Hij en zijn mede-activiste Laura Hos zijn al enkele maanden bekende verschijningen op corona-demonstraties. Vorige week waren ze nog bij een grote manifestatie tegen de coronamaatregelen in Düsseldorf, Duitsland. Ze doen live verslag voor het Facebookplatform RT Dutch, dat stelt ‘alternatief internationaal nieuws’ te brengen.

Hoe vaak de livestream van de demonstratie in Den Haag bekeken is, is onduidelijk. Wel kwamen er zo’n duizend reacties op. Het platform wordt door 30.000 mensen gevolgd.

“We ontkennen niet dat er een coronavirus is,” stellen de twee jonge activisten desgevraagd in een reactie op de demonstratie. “Maar we geloven niet dat het zo’n killervirus is als Rutte ons wil laten geloven. Maar we moeten nu wel in een lockdown, waarvan de gevolgen enorm en onomkeerbaar zijn.” Dat veel mensen hun lawaaidemonstratie irritant vonden, kunnen ze begrijpen. “Het was een emotioneel protest.”

Ook aanwezig in Den Haag was een bekende activiste die zich ReVrouwLutie noemt. Zij bestempelt zichzelf als burgerjournaliste en stelt ‘zichzelf losgemaakt te hebben van de (subliminale) programmering die bepaalde krachten al eeuwenlang op de mensheid loslaten om te kunnen verdelen, beheersen en controleren’. Ze wordt op Facebook gevolgd door zo’n 19.000 mensen en stelt onder meer te schrijven over ‘de Cabal, Illuminati en satanische pedofiele netwerken’. Het zijn termen waarmee complotdenkers verwijzen naar een vermeende wereldwijde elite. ReVrouwLutie wil geen antwoord geven op vragen. “Wij gaan niet in gesprek met de main stream media.”

Complottheorie

Weer andere demonstranten droegen maandagavond een spandoek mee waarop ‘corona = agenda 21’ stond. Wie die kreet wil begrijpen, moet verder graven in de wereld van de complotdenkers.

Agenda 21 is een actieprogramma van de Verenigde Naties voor wereldwijde duurzame ontwikkeling, dat al in 1992 werd vastgesteld op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro. ‘Maar extremisten proberen het voor te stellen als een geheim plan om een totalitaire wereldregering in te stellen, die vrijheid wil afpakken,’ stelde de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Centre enkele jaren geleden in een rapport.

Door de coronapandemie wordt die theorie nu online weer veelvuldig gedeeld, stellen de onderzoekers. Onderdeel van het plan zou het verminderen van de wereldbevolking zijn.

Rotterdam

Zowel ReVrouwLutie als Robles en Hos reisden na de demonstratie bij het Torentje door naar een volgende demonstratie: voor het Stadhuis op de Coolsingel in Rotterdam. Ook daar deden ze via livestreams verslag.

Bij de demonstratie zelf waren tussen de 150 en 300 mensen aanwezig. Dat zijn er veel minder dan er deze zomer afkwamen op grote demonstraties tegen de coronamaatregelen op onder meer het Malieveld.

De livestreams van de activisten werden maandag ook gretig gedeeld door een verzameling (lokale) actiegroepen die door het leven gaat als Nederland in Opstand. Tot die groepen behoren onder meer Danny Vonk (die vorige maand werd veroordeeld voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt) en Tinus Koops (die is veroordeeld voor het bedreigen van de burgemeester van Utrecht). De groepen kenmerken zich vooral door onderlinge ruzies.

Tinus Koops roept inmiddels op tot een nieuwe demonstratie tegen de coronamaatregelen, zaterdag in Hilversum. ‘Vrij van politiek, vrij van groepsnamen, vrij van oude ruzies en vrij van ego. Stop de lockdown,’ schrijft hij op Telegram.