Dit zijn de nieuwe quarantaineregels

Beeld ANP

De quarantaineregels verschillen per leeftijdscategorie: kinderen tot 4 jaar, kinderen van 4 tot en met 12 jaar en de groep vanaf 13 jaar. Ook gelden er regels op het moment dat een persoon in huis besmet is met corona. Belangrijkste verschil met eerder is dat huisgenoten van besmette personen uit voorzorg thuis moeten blijven, óók als ze gevaccineerd zijn of hersteld zijn van een eerdere besmetting.

Als iemand in huis corona heeft

De persoon die corona heeft

De besmette persoon gaat in thuisisolatie. Belangrijk is om op de eigen kamer te blijven en afstand te houden van huisgenoten.

De gezinsleden of huisgenoten

Iedereen gaat in quarantaine en laat zich testen, ook wanneer er (nog) geen coronaklachten zijn. Vanaf het moment dat het laatste contact is geweest moeten gezinsleden of huisgenoten in principe tien dagen in quarantaine.

Iemand die volledig gevaccineerd of genezen is, kan zich na vijf dagen laten testen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, mag de persoon weer het huis uit. Iemand die niet beschermd is, wordt geadviseerd direct een test te doen en op de vijfde dag een tweede test. Als de uitslag negatief is, eindigt de quarantaine.

Kinderen tot 4 jaar

Wel in quarantaine

Kinderen tot 4 jaar moeten thuisblijven wanneer zij klachten als koorts of benauwdheid hebben of veel moeten hoesten. Het is belangrijk om dan bij de GGD een afspraak te maken voor een coronatest.

Niet in quarantaine

Bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bij bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid) hoeven kinderen tot 4 jaar niet thuis te blijven.

Na contact met besmet persoon

In afwachting van een coronatest is thuisblijven nodig. Kinderen onder de 4 jaar hoeven niet in quarantaine wanneer er nauw contact is geweest met iemand met corona, tenzij ze klachten ervaren. Zonder klachten is het van belang dat het kind tot tien dagen na contact met de besmette persoon contact met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijdt.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar

Wel in quarantaine

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar moeten thuisblijven wanneer zij klachten als koorts of benauwdheid hebben of veel moeten hoesten. Het is belangrijk om dan bij de GGD een afspraak te maken voor een coronatest.

Niet in quarantaine

Bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bij bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid) hoeven kinderen van 4 tot en met 12 jaar niet thuis te blijven.

Na contact met besmet persoon

In afwachting van een coronatest is thuisblijven nodig. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar moeten in quarantaine wanneer er nauw contact geweest is met iemand met corona. Ze hoeven niet thuis te blijven als ze enkel in de groep zaten bij de besmette persoon, tenzij het kind zelf ook klachten heeft. Uitzondering geldt voor kinderen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest op corona: na nauw contact met een besmet persoon hoeft het kind niet in quarantaine.

Personen vanaf 13 jaar

Wel in quarantaine

Personen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd om thuis te blijven bij coronaklachten en zich direct te laten testen op corona.

Na contact met besmet persoon

Na contact met een besmet persoon is het van belang om thuis te blijven en direct een coronatest te doen.