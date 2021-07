Dit zijn de nieuwe coronaregels die gelden tot en met 13 augustus

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een persconferentie. Beeld ANP

• Horeca kan alleen open met vaste zitplaatsen op 1,5 meter.

• Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 06.00 uur ‘s ochtends. Entertainment als live-optredens en harde muziek binnen- en buiten is niet langer toegestaan.

• Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.

• Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) dus op pauze tot zaterdag 14 augustus.

• Evenementen - zoals muziekfestivals - zonder zitplaats zijn verboden.

• Evenementen, culturele locaties en publiek bij sportwedstrijden kan alleen met zitplaats, en met extra publiek (tot twee derde van het maximum) als er gewerkt wordt met toegangstesten.

• Een toegangstest wordt slechts 24 uur geldig (was 40 uur).

• Evenementen duren maximaal 24 uur, meerdaagse evenementen zijn verboden.

• Voor winkels, musea of kermissen verandert er niks. Hiervoor geldt dat er één bezoeker per vijf vierkante meter ontvangen kan worden.

• Houd reisadviezen in de smiezen: reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland.

• In Europa is het verplicht om te reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Ook kan een verplichte quarantaine bij aankomst gelden, de eisen kunnen per land verschillen. Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl.

De maatregelen gaan in vanaf zaterdag om 6.00 uur en gelden tot zaterdag 14 augustus. Het kabinet kijkt op 13 augustus hoe het verder moet met de coronaregels.