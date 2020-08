Dit zijn de nieuwe corona-adviezen van het kabinet

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Geen bijeenkomsten thuis, maximaal 6 mensen

Rutte houdt het bij een ‘dringend advies’, maar wel een ingrijpende: de premier roept alle Nederlanders op voorlopig geen feestjes en borrels te organiseren. En als mensen tóch thuis gasten ontvangen, dat ze het beperken tot maximaal zes mensen. Want met dat aantal is in veel gevallen nog de 1,5 meter vol te houden, stelt de premier.

Reden voor het advies: de meeste nieuwe besmettingen vinden plaats in de privésfeer. “We horen dat er vijftig mensen op feestjes zijn geweest,” zei minister De Jonge (Volksgezondheid). Dat maakt het haast onbegonnen werk om een bron- en contactonderzoek uit te voeren. “Dan zijn sommigen alweer op een volgend feestje geweest.”

Feestjes zo veel mogelijk in een zaaltje

Een opmerkelijk advies: iedereen die toch een feestje wil vieren, wordt verzocht dat het liefst in een ‘zaaltje’ te doen. “Daar kunnen mensen op anderhalve meter van elkaar zitten,” zei Rutte. “Horeca-ondernemers moeten daar ook op toezien en daar wordt op gehandhaafd. Maar ook daar geldt: iedereen een vaste zitplaats en geen fysiek contact. Dus geen polonaise, niet van plek veranderen tussen gangen en feliciteren op afstand.”

Thuisquarantaine van 14 naar 10 dagen

Mensen die in contact zijn geweest met iemand die is besmet met corona, hoeven nog maar 10 dagen in quarantaine. Eerder was nog sprake van 14 dagen. Het kabinet volgt daarmee een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Volgens het belangrijkste corona-adviesorgaan van het kabinet wordt de overgrote meerderheid van de besmette mensen binnen 10 dagen ziek. Langer in thuisquarantaine blijven is daarom niet nodig.

We blijven nog wel even thuiswerken

“Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken,” zei premier Rutte. Aan het advies zat al geen einddatum, en het blijft voorlopig nog wel even van kracht. “De cijfers geven geen aanleiding het advies te veranderen.”