Dit zijn de nieuwe bewindslieden in het kabinet-Rutte IV

Wopke Hoekstra wordt minister van Buitenlandse Zaken, Hugo de Jonge (voorgrond) minister van Volkshuisvesting. Beeld ANP

Naast vier ministers levert het CDA ook twee staatssecretarissen: de Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij wordt op het ministerie van Financiën staatssecretaris voor Fiscaliteit.

Opvallend is dat Raymond Knops niet terugkeert in Rutte IV. Hij was in het huidige kabinet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Eerder werd al bekend dat CDA-ministers Ferd Grapperhaus en Ben Knapen niet zouden terugkeren in het nieuwe kabinet.

Hoekstra spreekt in een toelichting van een ‘vernieuwd CDA-team’ met ‘stuk voor stuk herkenbare CDA’ers’. Hoekstra: “Onze opdracht met het coalitieakkoord is om een antwoord te vinden op de verharding en polarisatie in de samenleving. Om de balans te herstellen tussen welvaart en welzijn, en vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om stevige bestuurders met oog voor de samenleving en een grote verbondenheid met ons CDA.”

Voor Van Gennip betekent het ministerschap een terugkeer naar Den Haag. Zij was al eens staatssecretaris voor Economische Zaken en werkt daarvoor, net als Hoekstra, bij McKinsey. Sinds 2020 is ze voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ.

Bruins Slot was tot 2019 Tweede Kamerlid. Zij verliet het Binnenhof om gedeputeerde in Utrecht te worden.

D66 maakt namen bekend

D66-leider en beoogd vicepremier Sigrid Kaag heeft de namen bekendgemaakt van de D66-bewindslieden in Rutte IV. Zoals eerder al uitlekte worden Robbert Dijkgraaf, Rob Jetten, Ernst Kuipers, Kajsa Ollongren en Franc Weerwind minister in het nieuwe kabinet. Alexandra van Huffelen, Gunay Uslu en Hans Vijlbrief worden staatssecretaris.

Rob Jetten en Sigrid Kaag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Kaag had in een verklaring eerder al bekend gemaakt dat ze zelf minister van Financiën wordt. Vooral de naam van Dijkgraaf, die minister van Onderwijs wordt, springt in het oog. De natuurkundige en universiteitsbestuurder geldt als een autoriteit in zijn vakgebied en gaf eerder leiding aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook de overstap van Kuipers naar het ministerie van Volksgezondheid is een opvallende. De ziekenhuisbestuurder volgt CDA’er Hugo de Jonge op als coronaminister.

Met de benoeming van Jetten als minister voor Klimaat en Energie komt de functie van D66-fractievoorziter vacant. Hij is met zijn 34 jaar tot dusver de jongste minister in Rutte IV. D66 kiest daarnaast voor de Almeerse burgemeester Franc Weerwind als minister van Rechtsbescherming. Ollongren is met Kaag de enige D66-minister uit Rutte III die nog een rondje mag. Zij verruilt het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het ministerie van Defensie.

Daarnaast mogen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief door als staatssecretaris. Van Huffelen wordt de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Vijlbrief wordt de staatssecretaris voor Mijnbouw. Nieuw gezicht is Gunay Uslu, zij wordt staatssecretaris voor Cultuur en Media.

Karien van Gennip. Beeld REUTERS

VVD en CU

VVD en ChristenUnie brachten voor de jaarwisseling hun namen al naar buiten. De liberalen leveren in totaal acht ministers, van wie er vijf vrouw zijn.

Opvallende nieuwkomers zijn huidig partijvoorzitter Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), senator Micky Adriaansens (Economische Zaken) en zorgbestuurder Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Daarnaast wordt huidig staatssecretaris Dilan Yesilgöz de nieuwe minister van Justitie en komt Europarlementariër Liesje Schreinemacher over uit Brussel om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden.

Naast Mark Rutte, die opnieuw premier wordt, schuift de VVD Mark Harbers en Dennis Wiersma naar voren voor een kabinetspost. Zij worden respectievelijk minister van Infrastructuur en minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

De ChristenUnie levert twee ministers. Carola Schouten is de beoogd minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en wordt de derde vicepremier. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer volgt haar op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.