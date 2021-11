Dit zijn de maatregelen die de komende drie weken van kracht zijn

Beeld ANP

De strengere regels gaan zaterdagavond in en gelden tot zaterdag 4 december. De sinterklaasintochten kunnen dus doorgaan. Dit zijn alle maatregelen op een rij:

- Houd 1,5 meter afstand op plekken zonder coronatoegangspas.

- Ontvang thuis nog maximaal vier gasten per dag.

- Horeca en essentiële winkels (o.a. supermarkten, dierenwinkels en drogisterijen) sluiten uiterlijk om 20.00 uur.

- Niet-essentiële winkels en dienstverleners (o.a. kledingwinkels, kappers, casino's) moeten om 18.00 uur sluiten.

- In cafés en restaurants zijn een coronatoegangsbewijs en vaste zitplek verplicht.

- Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting. Wel moet het publiek een vaste zitplaats hebben en is de coronatoegangspas verplicht.

- Publiek bij alle sportevenementen - van profs en amateurs - is niet toegestaan. Alle sportactiviteiten kunnen doorgaan.

- Evenementen mogen met coronapas en maximaal 1250 gasten per zaal - met vaste zitplek. Die mogen tot 18.00 uur duren. Bruiloften gelden ook als een evenement.

- Werk zoveel mogelijk thuis.

- Draag een mondkapje binnen waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

- Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten.

- In het mbo, hbo en wo mogen nog maar maximaal 75 personen in één ruimte. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens.

Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers in in elk geval de horeca of bij evenementen de optie te bieden om te werken met een zogeheten 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn dan nog welkom. Ongevaccineerden kunnen dan geweigerd worden. 2G blijft wel een keuze, de Tweede Kamer moet hier nog wel in meegaan. Ook krijgen werkgevers de mogelijkheid om aan hun personeel een coronatoegangsbewijs te vragen.

Het kabinet wil de coronapas verplicht wordt in niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken. Voor supermarkten of bakkers geldt die verplichting niet.