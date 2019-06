Dit zijn de hoofdpunten uit het pensioenakkoord

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) na het pensioenoverleg. Beeld ANP

Pensioenleeftijd stijgt niet meer ­automatisch

Werknemers mogen vandaag de dag op 66 jaar en 4 maanden met pensioen. Die leeftijd zou eind van het jaar doorstijgen naar 66 jaar en acht maanden, en naar 67 jaar in 2021. Aan die wetmatigheid komt een eind.

Ten eerste wordt de huidige pensioenleeftijd met twee jaar bevroren. Als vervolgens de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, gaat de AOW-leeftijd daarna voor elk jaar dat we ouder worden, met 8 maanden omhoog, en niet meer met een jaar, zoals nu het geval is.

Dit zijn belangrijk punten die de bonden hebben binnengesleept, maar ook de werkgevers niet onwelgevallig zullen zijn. Oudere werk­nemers zijn vaker ziek, hebben minder puf en kunnen fysiek minder aan.

Uit kostenoverweging hebben uiteenlopende kabinetten de koppeling tussen de gemiddelde leeftijd en de AOW-leeftijd te vuur en te zwaard verdedigd. Vakbonden wierpen met name de laatste jaren tegen dat werknemers de koppeling zeer onrechtvaardig vonden. We worden met zijn allen steeds ouder – omdat we gezonder leven en minder roken – maar als ‘beloning’ moesten werknemers jaren extra doorbuffelen. De hele leeftijdswinst ging zo op aan langer doorwerken.

Op de schop

Het Nederlands pensioenstelsel, vaak gezien als het beste ter wereld, moest toch op de schop. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Het vertrouwen in het stelsel is weg nu pensioenfondsen de uitkeringen al jaren niet meer kunnen laten meestijgen met de inflatie. Het waardevaste pensioen bleek een illusie. En ook vielen steeds meer zzp’ers en flexkrachten buiten de boot.

Sneller verhogen, maar ook sneller ­verlagen

In het nieuwe pensioenstelsel zal de pensioenuitkering hoogstwaarschijnlijk niet langer gegarandeerd worden. Dan hoeft er door de fondsen dus ook geen grote zak geld achter de hand gehouden te worden om alle pensioenen te kunnen garanderen. Als het goed gaat met de beleggingen worden de pensioenen verhoogd. Gaat het slechter, dan wordt het pensioen ook sneller gekort. Volgens de pensioenfondsen betekent het dat in de praktijk de pensioenen sneller zullen stijgen. De kans op kortingen wordt lager ingeschat.

Wel regels voor zzp’ers

Zzp’ers bouwen momenteel niets op, tot groot ongenoegen van de bonden. Omdat werkgevers geen pensioenpremie hoeven te betalen, zijn zzp’ers veel goedkoper dan vaste krachten.

Daar komt nu een eind aan. Zzp’ers worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Ook wordt het makkelijker voor ze om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten, maar het wordt geen verplichting.

Dit tot genoegen van Koolmees en de werkgevers. De minister wilde van de éénpitters per se geen doorsnee werknemers maken. Hij gelooft in een flexibele arbeidsmarkt en stelt dat veel zzp’ers al vermogen opbouwen voor later. Bijvoorbeeld in de vorm van een eigen huis, andere potjes of via hun spaargeld.

Toch verlichting voor mensen met een zwaar beroep

Werknemers die hun hele leven in de buitenlucht hebben gewerkt – zoals bouwvakkers en stratenmakers – maar ook nachtwakers, lassers en verpleegkundigen, hebben het fysiek en geestelijk zwaarder dan de doorsnee werknemer. Bij het loslaten van de pensioenleeftijd van 65 jaar werd al beloofd dat hier een oplossing voor zou komen. Maar de oplossing verzandde in een discussie wat nu precies een zwaar beroep is.

De vakbonden vonden dit een van hun grootste pijnpunten. De politiek buigt alsnog het hoofd. Nu betalen bedrijven nog een boete als ze mensen via een verkapte vut-regeling eerder laten stoppen met werken. Straks verdwijnt die boete voor salarissen tot 19.000 euro (minimumloon). Wie meer verdient, krijgt over het meerdere wel een heffing.

Nieuw stelsel kost 60 tot 100 miljard euro

Dit is een hete aardappel die keer op keer is doorgeschoven door de onderhandelaars. Het heeft allemaal te maken met de afschaffing van de doorsnee premie, een woord dat u verder direct kunt vergeten. In het huidige stelsel betalen jongeren tot 45 jaar te veel premie en ­ouderen vanaf 45 jaar te weinig. Jongeren subsidië­ren als het ware de ouderen. Zolang ieder­een in loondienst bleef, was dat geen probleem. Eerst betaalde u de subsidie, later ontving u hem.

Dat vindt Koolmees een raar systeem. De politiek heeft besloten die doorsnee premie af te schaffen. Voortaan moet de premie die iemand betaalt aan die persoon zelf ten goede komen. Jongeren subsidiëren dan niet langer ouderen, dus kunnen ze zelf meer pensioen opbouwen. Maar ouderen lopen de subsidie mis die ze zelf wel betaald hebben. Om dat te compenseren is 60 tot 100 miljard nodig. De vraag is: wie gaat dat betalen? Daar zal nog een stevig robbertje over worden gevochten.

Korten of niet korten eind 2019?

Een aantal fondsen dreigt de pensioenen eind van het jaar te moeten korten door de strenge regels van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. De regels moeten er voor zorgen dat de pensioenfondsen niet te veel geld uitgeven. Er moet immers altijd genoeg geld zijn om over pakweg dertig jaar ook nog pensioenen te kunnen uitkeren.

De pensioenfondsen voelen zich met handen en voeten gebonden door de strenge regels. Ze hebben meer geld in kas dan ooit, ruim 1400 miljard, maar moeten zich ‘arm rekenen’ door DNB, vooral door de superlage rente. Een aantal fondsen dreigt de pensioenen zelfs te moeten verlagen. Gepensioneerden en ook toekomstige gepensioneerden ervaren zo’n korting als zeer onrechtvaardig. Ze hebben tientallen jaren hard gewerkt en pensioenpremie afgedragen, maar als ze het dan rustiger aan kunnen doen, worden ze hard in hun portemonnee getroffen. Stank voor dank, zogezegd.

Minister Koolmees blijft herhalen dat hij de regels van DNB wil respecteren. Toch is de verwachting dat in een nieuw akkoord de scherpe randjes er wat vanaf kunnen worden gehaald. Dat betekent dat er wellicht niet gekort hoeft te worden en de pensioenen mogelijk zelfs weer kunnen stijgen.