Dit zijn de geldschieters van politieke partijen: van Pinkpop-baas Smeets tot miljonairs in Azië

Ieder jaar publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken de financiële jaaroverzichten van politieke partijen in Nederland. Daaronder zijn ook de donateurs: iedereen die meer schenkt dan 4.500 wordt opgenomen in een register en daarvan wordt naam en woonplaats openbaar gemaakt. In totaal ging het om liefst ruim 11 miljoen euro, al moet gezegd: veel politici dragen ook af aan hun eigen partij, zeker bij de SP.

Hieronder een overzicht van opvallende geldschieters, per partij.

Forum

De oorlogskas van Forum werd met 250.000 euro gespekt door de in Hongkong woonachtige Maarten Ruijs, ooit een Quote-500-klant die van daar een private equity-club bestiert. Er kwam meer geld van ver: de Nederlandse software-ondernemer Nick Galea die op Cyprus woont stortte 25.000 euro. Vanuit Zwitserland maakte ene G. Franke 50.000 euro over.

Saillant wel: ook Wybren van Haga doneerde via zijn firma Sjopperdepop 5.000 euro, maar dat was in januari, nog voor het vertrek dus van Van Haga bij de partij.

Opvallend is verder dat gebiedsontwikkelaar Chipshol, de firma van Jan en Peter Poot, enkele duizenden euro’s overboekte. Dat bedrijf procedeerde jaren tegen rechters en de staat, over een ruzie rond bouwgrond rond Schiphol. Een ander bedrijf dat bij de luchthaven is gevestigd, Pentalaria BV, doneerde 150.000 euro.

VVD

Bij de VVD verloopt het allemaal iets minder transparant: het gebruikt de tussenstap van stichtingen. De donateurs storten daar het geld, vervolgens gaat het naar een stichting en die maakt het over aan de partij. Op die manier blijf je anoniem. De VVD wist via die weg 1,8 miljoen binnen te harken. Ook een paar grote bedrijven, zoals VDL, doneerden. Net als kleinere ondernemers.

PVV

Bij gebrek aan leden is de PVV één van de armere partijen in Den Haag. Want wie leden heeft, krijgt meer subsidie, maar dat loopt Geert Wilders -die defacto het enige lid is- dus mis. Wel kon hij zo’n 15.000 euro bijschrijven van een ondernemer in Brouwershaven, die daar een administratiekantoor bestiert. Geen grote gift in vergelijk met de andere partijen, maar alle beetjes helpen.

JA21

De partij van Joost Eerdmans heeft veel baat bij Chris Thünnessen van Metterwoon, die eerder ook aan 50Plus schonk. Nu maakte hij bijna twee ton over naar JA21, 50Plus kreeg geen cent, maar die partij kreeg overigens van niemand geld. De stichting van ene Wouter Keller doneerde 25.000 euro aan JA21. Leuk wel: In het doelmerk van die vereniging staat dat het geld bedoeld is voor ‘het ondersteunen van onconventionele visies’ op het gebied van ‘politiek, milieu, energie en zorg’.

VOLT/BIJ1

De relatief nieuwe partijen krijgen een standje van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat alle jaarverslagen doorpluist. Er zijn namelijk ‘gebreken’ in hun ‘verantwoordingen’ van hun overzicht van schulden en giften. Weliswaar wordt opgemerkt dat er ‘begrip’ is omdat ‘het hier om twee partijen in opbouw gaat’. Tegelijk geldt voor Volt dat de kwaliteit van de boekhouding zo gebrekkig is dat de ‘transparantie over de financiering van de politieke partij in 2021 te wensen overlaat’. De minister zegt ‘in gesprek’ te zijn met ‘beide politieke partijen’ om hen dat te laten verbeteren. Bij Volt’s geldschieters zijn overigens ondernemers te vinden, vooral in en rond Amsterdam. Bij1 kreeg ruim elf duizend euro van de ‘sociale’ reclamemakers van Buro Braak in de hoofdstad.

SGP

Opvallend bij de SGP is dat er geld niet goed zou zijn besteed. Het gaat om een slordige 8.000 euro die via SGP-Internationaal bij een project in Georgië terecht is gekomen, maar daarvan kan niet worden achterhaald of dat allemaal rechtmatig is besteed. SGP heeft meteen alarm geslagen en geprobeerd het subsidiegeld terug te halen en doet geen projecten meer met deze ‘partner’.

SP

De SP zou de SP niet zijn als ze niet hun geld zouden willen delen, en zo kiezen alle volksvertegenwoordigers ervoor om een deel van hun politieke vergoeding af te dragen aan de SP. Met ruimschoots het hoogste bedrag aan giften (ruim 3 miljoen euro) zie je deze zogeheten solidariteitsregeling ook terug in de boeken. Zo maken alle Kamerleden zo’n 40.000 euro per lid over naar de partij. Fractievoorzitter Lilian Marijnissen behoort beduidend niet tot de hoogste regionen van haar eigen fractie. Ze was goed voor ongeveer 33.000 euro. Opvallend is nog de 20-jarige Bas Ananias, raadslid in de gemeente Assen, die bijna 30.000 euro overmaakt naar de partij. Mariana Casadei uit de gemeenteraad van Amstelveen doet er nog een steentje bovenop: zij gaf de SP een totaalbedrag van 49.825 euro en is daarmee de gulste gever.

PvdA/GroenLinks

Bij de PvdA en GroenLinks zijn het vooral de eigen Kamerleden en andere volksvertegenwoordigers die de partijkas spekken. Zo maakte toenmalig lijsttrekker Lilianne Ploumen ruim 6000 euro over naar de partij. Uitschieters zijn Europarlementariër van de PvdA Lara Wolters, die de kas spekt met bijna 15 duizend euro en GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink in Amsterdam, die bijna 25 duizend naar zijn partij overmaakt.

Een opvallende gever bij de PvdA is nog Jan Smeets, de oprichter van het bekende festival PinkPop. Het oud-statenlid van de provincie Limburg heeft de partij een bedrag van bijna 20.000 euro geschonken.

Partij voor de Dieren

Waar de Partij voor de Dieren het niet moet hebben van individuele gevers, valt er wel nog het een en ander op aan de boeken. Zo heeft de partij uit twee erfenissen een bedrag mogen ontvangen van ruimschoots 400.000 euro. Ook heeft de PvdD een gift van 350.000 ontvangen van The dreamery foundation, een stichting met als doel het bevorderen van het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor volgende generaties mensen en dieren.

CDA

Het CDA gaf ruim 3 miljoen euro uit aan de campagne voor de verkiezingen in 2021, waarbij de partij met lijsttrekker Wopke Hoekstra fors verloor. Uit de jaarstukken blijkt dat ondernemer en suikeroom Hans van der Wind nog iets guller was dan verondersteld. Eerder maakte het CDA al eens tussentijds bekend dat Van der Wind via diverse BV’s 1,2 miljoen euro doneerde. Over geheel 2021 blijkt dat bedrag nog iets hoger te zijn geweest: 1,43 miljoen. Deze donaties gingen voor bijna een half miljoen euro direct naar de partij. Het restant kwam binnen bij de Club voor Fondsenwerving en de CDA businessclub. Ook industrieconcern VDL (25.000 euro) en Keurvorst BV (50.000 euro) tastten in de buidel. Verder prijken op de lijst met gulle gevers de Kamerleden Mustafa Amhaouch en Hilde Palland. Zij stortten beiden 5000 euro.

Ook oud-minister en voormalig topbankier Onno Ruding liet zijn CDA-hart spreken door 10.000 euro over te maken. Achteraf pikant is verder de gift van het CDA Overijssel, dat op 26 februari 2021 5000 euro overmaakte. Lokale held Pieter Omtzigt was toen nog de nummer twee van de partij, maar na een vertrouwensbreuk keerde hij het CDA in juni van dat jaar de rug toe.

D66

D66 heeft een vaste schare suikerooms, die de portemonnee trekken. Beurshandelaar en filantroop Rob Defares (vorig jaar nog in de Quote 500 met miljarden euro’s) is wederom de gulste gever. De oprichter van IMC gaf twee keer gul: 34.436 en vlak voor kerst lag er onder de boom nog een halve ton. Daarmee is hij in zijn eentje goed voor 83.436 euro. Telg van de uitgeversfamilie Sijthoff, Willem Sijthoff is goed voor 10.000 euro.

Bij D66 geldt de regel dat politici 3 procent van hun salaris afstaan aan de partijkas. Die regel geldt ook voor ministers. Mede daardoor prijken er ook vooral veel bekende namen van bewindslieden op het lijstje. Wouter Koolmees (nu NS-topman) schonk welgeteld 6,555 euro en 4 cent. Ingrid van Engelshoven en Kajsa Ollongren ook zoiets. Europarlementariër Sophie in ‘t Veld doneert in vier etappes 4500 euro.

Voorvrouw Sigrid Kaag staat niet op de lijst. Eerder verklaarde een woordvoerder van de partij hierover dat Kaag ‘gewoon’ afdraagt, maar dat haar bijdrage minder zou zijn dan 4500 euro. Pas boven die grens zijn partijen verplicht om de naam van de gever te publiceren. Voor de berekening van de afdracht hoeven D66’ers het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en hun onkostenvergoeding niet mee te tellen, staat te lezen in het huishoudelijk reglement van de partij. Dat één meer betaalt dan de ander, zou zijn omdat D66-politici zelf bepalen wanneer ze hun bijdrage overmaken. “Niet iedereen betaalt op hetzelfde moment.”

BBB

De BoerBurgerBeweging haalde in 2021 voor het eerst een Kamerzetel, maar boerde financieel wel achteruit. Het jaar werd afgesloten met een negatief eigen vermogen van 15.775 euro. De partij gaf op verzoek eerder dit jaar al eens inzage in de boeken en verweerde zich toen tegen de aantijging dat BBB wordt gefinancierd door de agro-industrie. De partij zou vooral kleine giften ontvangen. Uit de jaarstukken valt op te maken dat er 87.062 euro aan donaties binnenkwamen. Het leeuwendeel daarvan is afkomstig van pr-bureau ReMarkAble dat voor bijna 46.000 euro aan diensten in natura schonk. Drie andere giften kwamen eveneens boven de publicatiegrens van 4500 euro uit. Het gaat om de overslagbedrijven Graansloot Kampen BV (5000 euro) en Fransen Oss (4500 euro) en veevoeder Franssen Gerrits uit Erp (4500 euro).