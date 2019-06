Dit zijn de eerste reacties op het Klimaatakkoord

Beeld ANP

Politiek

Het Klimaatakkoord is volgens het kabinet ‘eerlijk’, ‘haalbaar’ en betaalbaar voor de samenleving. De regering neemt wel de tijd voor de plannen die vrijdag zijn gepresenteerd. “Maatregelen worden stap voor stap genomen.”

De oppositiepartijen zijn minder te spreken over de klimaatplannen. Die zijn nog niet groen en eerlijk, vindt de PvdA, op wier steun het kabinet juist hoopt. De partij uit zorgen over ‘de betaalbaarheid van voor gewone mensen’.

Deze zorg wordt gedeeld door SP-leider Lilian Marijnissen. “Dat de energierekening 100 euro omlaag gaat is een goede eerste stap, maar we zijn er zeker nog niet. De energierekening is namelijk afgelopen jaar gemiddeld meer dan 330 euro gestegen.”

De Partij voor de Dieren reageert nog feller en spreekt van “gebakken lucht”, “compromisme” en “pappen en nathouden”. Fractievoorzitter Marianne Thieme vindt vooral de maatregelen voor de landbouw onvoldoende. Ook de stook van biomassa om energie op te wekken hekelt ze.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt de plannen ook niet ver genoeg gaan. “Het is een stap in de goede richting, maar het is niet de groene en sociale doorbraak die nu écht nodig is”, aldus Klaver op Twitter.

De grootste oppositiepartij, de PVV, vindt de klimaatplannen juist te ver gaan en stelt dat het kabinet in de greep is van ‘de Nationale Klimaatmaffia’.

Industrie

Ook de industrie is niet blij met de nieuwe klimaatplannen van het kabinet. De CO2-heffing die het kabinet voorstelt, zet volgens brancheorganisaties als VNCI en FME Nederlandse industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland.

Industriebedrijven zien daarnaast nog veel onduidelijkheden in de klimaatplannen van het kabinet, die de onzekerheid versterken. Zo is niet duidelijk wanneer de heffing ingaat en hoe wordt omgegaan met factoren als niet-beschikbare infrastructuur.

“Een politiek akkoord, maar nog geen breed maatschappelijk gedragen akkoord.” Zo typeren de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland de klimaatvoorstellen van het kabinet. “Wij gaan nu met de achterban de mogelijke effecten in kaart brengen, want dit is allemaal nog heel erg macro. Daarna gaan we met het kabinet in gesprek of we tot een maatschappelijk akkoord kunnen komen.”

Vakbonden

Vakbond FNV is positief dat er alsnog een voorziening komt voor mensen in een kwetsbare financiële positie voor verduurzaming. In een update van zijn eigen reactie op het Klimaatakkoord spreekt de bond van een “handreiking” van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De vakbond was eerder op de dag nog erg kritisch over de lusten- en lastenverdeling. Maar later bleek dat er ook op dit punt een stap vooruit wordt gezet. “Dit is goed nieuws voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld voor mensen die woonruimte van particulieren huren, of huurders van woningbouwverenigingen die niet of nauwelijks in verduurzaming investeren, terwijl de energierekening voor gas oploopt,” aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

CNV spreekt op zijn beurt van een juiste balans tussen werkgelegenheid en het halen van de klimaatdoelstellingen. Een banenverlies van tienduizenden mensen in de industrie is voorkomen, constateert de bond. Het kabinet belooft onder meer dat huishoudens geen hogere lasten gaan krijgen. CNV is hier blij mee, maar volgt de doorrekeningen hierover kritisch.

De Consumentenbond heeft eveneens de indruk dat lasten eerlijker verdeeld worden, maar merkt op dat er nog te veel onduidelijk is aan dit akkoord. “Wij willen zekerheid op lange termijn. Over wetgeving, belastingen en subsidies. Zodat consumenten weten welke investeringen in welke situatie lonen. Dan kunnen mensen hiernaar handelen en voorkomen dat de energierekening een stijgende kostenpost wordt.”

LTO

Land- en tuinbouworganisatie LTO zet niet zomaar zijn handtekening onder het klimaatakkoord. Volgens LTO-voorzitter Marc Calon zijn er door het kabinet de laatste tijd eenzijdig dingen gewijzigd, waardoor eerst een doorrekening en overleg met leden nodig is, zei Calon tegen BNR Nieuwsradio.



Calon stelt dat de land- en tuinbouw voor een enorme investeringsopgave van 11 miljard euro in de komende tien jaar om aan de klimaatdoelen te voldoen staat. Daarvan is volgens hem 6,5 miljard euro ‘onrendabel’, ondanks een subsidie tot circa 3 miljard euro.

Landbouwminister Carola Schouten verdient volgens hem alle lof dat zij 1 miljard euro meer los wist te krijgen bij Financiën. “Maar er is nog steeds sprake van een tekort van 3,5 miljard euro. Boeren tekenen geen ongedekte cheques. We gaan pas tekenen als we zeker weten dat we kunnen leveren’’, aldus Calon.

Woonbond

Aedes en de Woonbond zijn voorzichtig optimistisch over het nieuwe ‘kader om te verduurzamen’, maar waarschuwen wel dat de loonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord.



“Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders’’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ,,Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens.’’

Aedes en Woonbond vinden dat het kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen.

Milieu- en natuurorganisaties

Greenpeace en Milieudefensie reageren terughoudend. Ze vinden de plannen ‘een goede start’ maar nog onvoldoende. De clubs stellen dat er meer maatregelen nodig zullen zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Zij vinden ook dat het kabinet onvoldoende stappen zet voor een duurzamere landbouw met een kleinere veestapel.

Natuurorganisaties reageren enthousiaster. Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties zeggen dat het akkoord een “wezenlijke stap vooruit” vormt. Natuurmonumenten is vooral over te spreken over de plannen voor de veenweidegebieden. Door boeren te stimuleren over te stappen naar natte teelten met hogere grondwaterstanden, verdampt er minder veen.

Toch is er ook kritiek: beschermde natuurgebieden hadden volgens Natuurmonumenten een aparte status moeten krijgen bij de bouw van windmolens en zonneparken. Die gebieden zijn nu vogelvrij verklaard, vindt de organisatie wel.