Dit zijn de belangrijkste versoepelde maatregelen per 1 juli

Rutte: “Vandaag hebben we de ergste loopings en scherpste bochten van de achtbaan gehad, voor nu. Dat hebben we samen bereikt. Het grote gevaar is nu dat we denken: Mooi, dat was de coronatijd, terug naar normaal."

Er zijn meer versoepelingen mogelijk dan eerder gedacht, aldus de premier. “Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar. Dat wil ik het liefst van de daken schreeuwen. De 1,5 meter en andere basisregels blijven cruciaal. Dat verandert niet. 1 juli wordt een heel spannend moment. Als we verslappen, is de kans reëel op nieuwe maatregelen.”

Geen bovengrens meer

De afgelopen dagen kwam al naar buiten dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Straks komt er meer ruimte voor theaters, kerken, begrafenissen en bruiloften. Ook buurtbarbecues en kermissen mogen weer. En in de horeca hoeft geen afstand meer te zijn tussen de tafeltjes, als er kuchschermen staan.

Evenementen zijn in principe weer mogelijk vanaf 1 juli, maar de uitvoering en vergunningverlening is aan de gemeenten. In de praktijk zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden, zei Rutte vanavond. En op een festival moet je straks zitten terwijl je naar een bandje kijkt.

Verder mogen de seksclubs weer van start. Maar discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. Ook meezingen in stadions blijft niet mogelijk.

Ov weer toegankelijk

Eerder vandaag lekte ook al uit dat het openbaar vervoer weer toegankelijk wordt voor iedereen per 1 juli en dat mensen weer samen in de auto mogen, ook als ze niet uit één huishouden komen. Verder mogen touringcarbedrijven hun bussen weer vullen. Thuiswerken blijft nog wel de norm.

Casino's, sportscholen en sauna’s gaan definitief weer open. Hier geldt onverkort 1,5 meter afstand tussen personen in een zaal of ruimte. Ook zijn er plannen in de maak om dit najaar weer publiek toe te laten bij het betaalde voetbal. Vanaf september zou een deel van de stadions gevuld kunnen worden, mits ook hier steeds 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Aan zowel bezoek in het verpleeghuis als aan het maken van een wandeling buiten worden momenteel nog wel voorwaarden gesteld. Zo is de duur van bezoek, het aantal bezoekers of de frequentie meestal nog beperkt. Aankomende weken zullen deze beperkingen, zodra dat kan en in goed overleg, steeds vaker worden weggenomen.

Na de zomervakantie gaan ook de middelbare scholen weer geheel open.

Intensive care

Rutte benadrukte nog dat zonder de coronamaatregelen van de afgelopen tijd Nederland te maken zou hebben gekregen met 135.000 ziekenhuisopnamen en 35.000 mensen op de intensive care.

Volgens zorgminister De Jonge wordt half juli een besluit genomen over gebruik van een nieuw ontwikkelde app om corona te traceren. Verder komen de artsen van ziekenhuizen snel met een plan om de capaciteit op ic’s zo nodig flexibel te verhogen van 1150 plekken naar 1700 bedden. Zo wil Nederland klaar zijn voor een eventuele tweede coronagolf.

De Jonge kon nog niets zeggen over de hoogte van een bonus voor zorgmedewerkers, die het kabinet de sector al heeft beloofd.

Woensdagavond vond de laatste crisisvergadering plaats van het kabinet. In de toekomst zullen coronabesluiten rond de wekelijkse ministerraad of ad hoc worden meegedeeld. Alleen bij een nieuwe uitbraak zal het kabinet weer in crisisstand gaan.

