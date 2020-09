Dit zijn de belangrijkste plannen van het kabinet

Minister Wopke Hoekstra van Financien presenteert op Prinsjesdag in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. Beeld ANP

Koopkracht

Volgens de koopkrachtplaatjes van het CPB gaan werkenden er gemiddeld 1,2 procent op vooruit, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,8 procent.

Dat geldt niet voor AOW’ers met een hoog aanvullend pensioen en alleenstaande ouders die het minimumloon verdienen. Zij gaan er respectievelijk zo’n 0.4 en 0.9 procent op achteruit.

De economie groeit volgens het CPB volgend jaar met 3,5 procent. Mede dankzij het derde steunpakket voor bedrijven komt de werkloosheid op 5,9 procent in plaats van de eerder gevreesde 6,5 procent. Het begrotingstekort in 2021 wordt geraamd op 43,5 miljard euro. Dat is waarschijnlijk minder dan dit jaar, maar in 2018 en 2019 waren er nog overschotten.

Belastingen

Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag, de arbeidskorting juist omhoog. Dat levert werkenden en gepensioneerden bij elkaar 1 miljard euro lastenverlichting op.

Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren.

De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt. Kleine tot middelgrote bedrijven gaan wel minder winstbelasting betalen. De grens tussen het hoge en het lage tarief komt te liggen op een winst van 4 ton. Dat is nu nog 2 ton.

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Toch gaan ook zzp’ers er dankzij de lagere belastingen iets op vooruit.

Wonen

De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt met 200 miljoen euro verlaagd, waardoor zo’n 260.000 mensen die in een sociaal huurhuis wonen, volgend jaar een eenmalige huurverlaging krijgen. Het gaat om huurders die weinig verdienen, maar wél een hoge huur betalen. Gemiddeld zijn deze huurders straks 40 euro per maand minder kwijt.

De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor starters op de woningmarkt. Beleggers gaan juist fors meer betalen: 8 procent in plaats van de huidige 2 procent.

Zorgsector

Het zorgpersoneel krijgt opnieuw een eenmalige ‘coronabonus’, ditmaal van 500 euro netto. Binnen de zorgbegroting wordt daarnaast 100 miljoen vrijgemaakt om de werk- en regeldruk te verminderen.

Stikstofcrisis

We zouden het bijna vergeten, maar Nederland zit nog middenin de stikstofcrisis. Bouwprojecten lopen spaak, omdat er nu te veel stikstof wordt uitgestoten. Landbouw is de grote boosdoener. Daarom gaat minister Schouten van Landbouw in de komende jaren ruim 2 miljard euro uitgeven aan het uitkopen van boeren, de omschakeling naar kringlooplandbouw en het verduurzamen van stallen. Ook gaan er jaarlijks honderden miljoenen euro’s naar ‘versterking van de natuur’. Van dat geld wordt onder meer grond opgekocht in de buurt van natuurgebieden.

Onderwijs, cultuur en wetenschap

Het kabinet Rutte-III deed forse beloften. Er zou fiks worden ingezet op onderwijs, cultuur en wetenschap. Die toezegging lijkt te worden ingelost. Volgend jaar moet er ruim 2 miljard euro meer zijn geïnvesteerd. Dat komt overigens nog niet in de buurt van wat er nodig is voor alleen al het onderwijs, zo bleek uit onderzoek. Niettemin wordt er 32 miljoen extra uitgetrokken voor het lerarentekort. Op het gebied van cultuur kan het Fonds Podium Kunsten een meevaller tegemoet zien: dat krijgt de komende vier jaar alsnog jaarlijks 15 miljoen euro.

Justitie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) had liever een grotere zak geld ontvangen op zijn ministerie, maar in tijden van corona mag hij niet klagen. Na de moord op advocaat Derk Wiersum vloeien er tientallen miljoenen naar het departement, 150 miljoen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook komt een deel terecht bij het bewaken en beveiligen van bedreigde personen. Een flinke slok geld -40 miljoen- wordt gebruikt om achterstanden weg te werken van rechtszaken die door de coronacrisis niet door konden gaan.

Defensie op moderne toer

Op het ministerie van Defensie kijken ze er naar uit: dit jaar moeten de bestelde onbemande vliegtuigen geleverd worden. Het is deel van de ‘modernisering’ waarop wordt ingezet. Dat is overigens één aspect in het rijtje, want Defensie moest het de afgelopen jaren geregeld ontgelden als het geld verdeeld werd. Dit jaar kan het departement 11,5 miljard tegemoet zien. Daarmee wordt ook wat achterstallig onderhoud gedaan. Militairen worden ‘gefaseerd’ voorzien van een nieuwe uitrusting van helmen, vesten en persoonlijke bescherming. Het schandaal dat bij oefeningen ‘pang, pang’ moest worden geroepen bij gebrek aan munitie, ligt immers nog vers in het geheugen.