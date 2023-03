Dit zijn de BBB-politici in Noord-Holland

Een oud-D66’er, een oud-CDA-bestuurder, voormalig VVD’ers en andere partijhoppers: ze zijn te vinden in de fractie waarmee de BBB de Provinciale Staten in Noord-Holland bestormt. De ervaring leert dat het een hele klus wordt de club bijeen te houden. Wie zijn de BBB’ers in het provinciehuis?

Aan overstappers van de ene naar de andere partij geen gebrek bij de BoerBurgerBeweging (BBB) in Noord-Holland. Er zit enige bestuurlijke ervaring bij de partij die als grootste de Provinciale Staten in Haarlem binnen komt denderen. Maar veel is het niet – en dat is logisch bij een nieuwkomer, die is overvallen door zijn eigen succes.

Het selecteren van kandidaten is een precair proces. Bij Lijst Pim Fortuyn en Forum voor Democratie – om twee partijen te noemen wier opmars even spectaculair was als hun neergang – kunnen ze erover meepraten. Of BBB een mooiere toekomst wacht, moet blijken. Zeker is dat lijsttrekker Ingrid de Sain een uitdaging wacht om van haar fractie van negen leden een effectieve eenheid te smeden.

Trouw CDA-stemmer

De Sain, die een boerderij heeft in Schellinkhout, heeft zelf geen politieke vlieguren gemaakt. Ze was tot voor kort trouw CDA-stemmer. Vanaf 2019 is ze betrokken bij boerenprotesten. Nummer twee op de lijst is Vincent Valk, eigenaar van de Hollandsche Manege aan de Amsterdamse Overtoom. De manege werd in 2019 door de stichting Dier & Recht beticht van het slecht behandelen van zijn paarden. Volgens Valk zit de paardensport in de verdrukking. In het provinciehuis wil hij een tegengeluid verkondigen.

Nummer 3 Jan Kramer is voor BBB-begrippen een zwaargewicht. De oud-CDA’er was raadslid in Langedijk en tien jaar bestuurder van het lokale waterschap. Bovendien zat hij van 2003 tot 2007 al in de Provinciale Staten. In 2006 was hij kandidaat-wethouder in Langedijk. Maar vanwege de mogelijke schijn van belangenverstrengeling (Kramer adviseerde projectontwikkelaars) trok hij zich uiteindelijk terug. In 2010 stond hij op een onverkiesbare plaats bij de Kamerverkiezingen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hield hij het voor gezien bij het CDA, na gedoe over de lokale kandidatenlijst. Hij zit nog altijd in de gemeenteraad, nu voor een lokale partij.

Uit het bestuur geknikkerd

De gepensioneerde accountant Arie Griffioen kan zowel in de Provinciale Staten als de Eerste Kamer plaats nemen, maar zegt te kiezen voor de senaat. Eind 2021 was hij medeoprichter en voorzitter van Zandvoort Echt Een (Zee), dat staat voor meer ‘eensgezinde besluitvorming’. Een paar dagen na de raadsverkiezingen vorig jaar zette Griffioen de in zijn ogen te eigenzinnige lijsttrekker uit de partij. Het leidde er niet toe dat Griffioen vervolgens als nummer twee op de lijst de enige raadszetel van Zee innam, omdat hijzelf vervolgens uit het bestuur werd geknikkerd, waarna hij de partij verliet.

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (twee zetels), is nummer 8 op de BBB-lijst. De voormalig café-eigenaar en oud-bestuurder bij Koninklijke Horeca Nederland zat eerder voor D66 in de gemeenteraad en was nadien VVD-lid.

Amsterdammer Alexander Grassi, lijsttrekker van de BBB voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en nummer 14 op de Statenlijst, zat tot vorig jaar voor de VVD in stadsdeelcommissie Nieuw-West. In de nasleep van de coronapandemie uitte hij op Twitter vraagtekens bij nut en noodzaak van vaccinaties en sprong hij in de bres voor Donald Trump en Thierry Baudet.

[Tekst gaat verder onder de tweet]

https://t.co/UE8Thb4uDQ @rivm ben toch benieuwd waarop u baseert dat de #vaccins nut hebben en kunnen we die miljarden niet beter uitgeven aan een lagere #energieprijs zie ook het #vragenuurtje wat vindt jij @Rumpelstunzchen ? https://t.co/DtV3HA871H — Alexander Grassi (@ZAAAlexander) 13 september 2022

Net boven Grassi op de Statenlijst prijkt Mirjam Dijk. Ze verliet in 2020 de VVD-fractie in Den Helder na berichten dat ze naar een lokale partij wilde overstappen. Dijk vormde vervolgens haar eigen fractie en trad nadien toe tot een andere lokale partij, die na de raadsverkiezingen in tweeën spleet.

Sander van den Raadt heeft meer politiek zitvlees; hij is al bijna dertien jaar drijvende kracht achter Trots Haarlem, waarvoor hij nu de enige raadszetel bezet. Dit najaar haalde hij de internationale media met verzet tegen een verbod op buitenreclames voor vleesproducten. “Opmerkelijk dat nota bene de gemeente Haarlem een grote posteractie houdt dat je in Haarlem helemaal jezelf mag zijn en mag houden van wie je wilt. Maar als je van vlees houdt in plaats van slap gras, dan komt de betuttelbrigade je wel even vertellen dat je helemaal fout zit.”

In een door het Haarlems Dagblad geïnitieerd onderzoek kwam Van den Raadt naar voren als verspreider van nepnieuws. Hij retweette onder andere artikelen over ‘The Great Reset’. “Daar geloof ik wel in,” zei hij tegen de krant. “De cryptomunt is in opkomst en die zal in de plaats komen van de huidige valuta.”

Amsterdamse boeren

Gert Vendrig, melkveehouder in Ransdorp, komt als nummer 9 in de Provinciale Staten. Vorig jaar legde hij in Het Parool uit waarom hij zich verzet tegen het stikstofbeleid: “Wij zijn hier wel echt bijzonder begaan met de natuur: bijna iedereen doet aan weidevogelbeheer en neemt maatregelen om de uitstoot te verminderen. En toch laat de stikstofkaart van de minister zien dat ook wij gemiddeld 47 procent moeten reduceren. We hebben afgelopen jaren juist vaak onze hand uitgestoken: we wíllen meedenken. Maar op deze manier krijg je de kans niet.”