Dit weten we tot nu toe over het coronavirus

In China grijpt het coronavirus, of Wuhanvirus, in rap tempo om zich heen. Inmiddels zijn er meer dan 6.000 mensen besmet en 131 overleden. Wat is er tot nu toe bekend over het virus?

1. Waar ligt de oorsprong van het coronavirus?

Het coronavirus is vrijwel zeker afkomstig van vleermuizen. Chinese onderzoekers stelden dat vast nadat vrijwel een identiek virus op een vleermuis werd gevonden. Hoogstwaarschijnlijk is het virus vervolgens ‘overgestapt’ op een ander zoogdier, waarna het in contact kwam met mensen.

De uitbraak van de epidemie begon in de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei. Daar werden tientallen mensen ziek die allemaal aanwezig waren geweest op een lokale markt, waarvandaan het virus zich verder verspreidde. Op de markt werden wilde dieren geslacht en nam men het niet zo nauw met de hygiëne.

In Wuhan wonen meer dan tien miljoen mensen en de stad is bovendien een belangrijk verkeersknooppunt in China. De overheid heeft de stad dan ook volledig afgesloten om verdere verspreiding in het land te voorkomen. Ook is er meer dan 8 miljard euro beschikbaar gesteld om het virus in te dammen. Dat geld wordt nu onder andere gebruikt om op zeer korte termijn een compleet ziekenhuis uit de grond te stampen om besmette personen te kunnen behandelen.

De straten in de Chinese stad Wuhan zijn leeg. Beeld AFP

2. Wat zijn de symptomen van het coronavirus en waarom heet het zo?

Dragers van het virus hebben over het algemeen longklachten. Daarnaast hebben ze vaak hoge koorts. Als je het coronavirus onder een microscoop ziet, heeft het uitsteeksels met een bolletje erop. Hierdoor lijkt het virus op een kroon en de Latijnse naam voor kroon is corona. Het virus is dus vernoemd naar zijn vorm. Daarnaast is het niet nieuw: er zijn veel meer virussen die onder de coronafamilie vallen en in de winter bijvoorbeeld een verkoudheid veroorzaken. Andere varianten als Mers en Sars zorgen voor ernstigere klachten.

Een coronavirus onder de microscoop gezien. Beeld AFP

3. Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het is bekend dat het virus zich niet alleen van dier naar mens verplaatst, maar ook van mens op mens. Hoe dit precies gebeurt is niet bekend. Aannemelijk is dat dit gebeurt via de kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen of door lichamelijk contact.

4. Hebben we vergelijkbare virusuitbraken meegemaakt?

Het nieuwe coronavirus lijkt op het sarsvirus uit 2002. Dit virus was in ongeveer 5 tot 15 procent van de gevallen dodelijk. Ter vergelijking: de jaarlijkse griep (influenza) is in Nederland in 1 tot 2 procent van de gevallen dodelijk. In totaal raakten meer dan 7000 mensen geïnfecteerd met Sars en stierven er 774 mensen aan het virus.

Sars dook als mysterieuze longziekte eind 2002 op in de Chinese provincie Guangdong. De Chinese overheid bracht echter pas half februari de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte. Mede hierdoor nam een arts uit het besmette gebied het virus mee naar Hongkong, waarna het zich wereldwijd verspreidde. China lijkt de uitbraak van het nieuwe coronavirus veel serieuzer te nemen dan het in 2002 deed bij het Sarsvirus. Het land lijkt daarmee van eerdere virusuitbraken geleerd te hebben.

5. Waar is het virus tot nu toe opgedoken?

Veruit de meeste besmettingen zijn in het risicogebied, de Chinese stad Wuhan, waargenomen. Maar ook in Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Thailand, Singapore, Vietnam, de Verenigde Staten, China, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Hongkong en Macau zijn besmette personen opgenomen in het ziekenhuis en in quarantaine geplaatst. In Europa is het virus tot nu toe in Duitsland en in Frankrijk bij patiënten geconstateerd.

Personen die buiten China met het coronavirus werden gediagnosticeerd waren vrijwel allemaal in het risicogebied geweest. Zij hebben het virus dus meegenomen en niet opgelopen buiten China. Eén van de Franse patiënten is vanuit het risicogebied via Nederland naar Frankrijk gereisd. De kans is groot dat het virus een keer in Nederland opduikt, maar de uitbraak van een epidemie is hier volgens het RIVM erg onwaarschijnlijk.

De EU gaat Europese burgers repatriëren uit het Chinese risicogebied. Zij zullen bij terugkomst in Europa waarschijnlijk twee weken in quarantaine geplaatst worden.

Beeld ANP Graphics

6. Hoe dodelijk is het coronavirus?

Op dit moment is dat nog lastig te zeggen. In totaal zijn er meer dan 6.000 besmet geraakt en 131 personen overleden. Het virus lijkt daarmee niet veel dodelijker dan de jaarlijkse griep in Nederland. De cijfers veranderen echter ieder uur en veel informatie over het virus is er nog niet. In welke schaal het nieuwe virus geplaatst moet worden is nog lastig te zeggen. Wel lijkt het een stuk minder dodelijk dan het Sarsvirus.

7. Welke maatregelen zijn er in Nederland genomen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan?

Er zijn in Nederland al enkele mensen getest op het virus, maar de uitslag daarvan was negatief. Wel houden betrokken instanties er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. Zo kan er bij besmettingen snel en kordaat opgetreden worden.

Het RIVM heeft het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar geroepen. In dit team zitten wetenschappers en gespecialiseerde artsen die veel kennis hebben over de bestrijding van infectieziekten. Dit team brengt advies uit aan de overheid hoe het nieuwe coronavirus bestreden moet worden in Nederland. Als een huisarts denkt dat die een patiënt heeft met het coronavirus gaat er een protocol in werking. De patiënt wordt dat onmiddellijk in isolatie gehouden.

Vooralsnog zijn er in Nederland nog geen zichtbare maatregelen genomen. Zo worden reizigers op Schiphol (nog) niet gecontroleerd op koorts. Mochten er in Nederland mensen getraceerd worden met het coronavirus, dan zullen de eerste maatregelen erop gericht zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn erop uitgerust om de juist behandeling uit te voeren.

8. Fabels en feiten

Zoals bij iedere uitbraak van een infectieziekte doen er binnen de kortste keren de wildste verhalen de ronde. Dat is bij het nieuwe coronavirus niet anders. Zo dragen in risicogebieden veel mensen en mondkapje. Volgens het RIVM werken alleen mondkapjes die die zich goed sluiten over neus en mond. Daarnaast moeten de maskers regelmatig gewisseld worden, iets wat in de dagelijkse praktijk bijna onmogelijk blijkt.

Beeld EPA

Ook ging er een wild gerucht dat het virus zich zou verspreiden via pakketjes die vanuit China worden verstuurd. Tot nu toe is er geen reden om aan te nemen dat coronavirussen zich zo kunnen verspreiden. Andere coronavirussen verspreiden zich ook niet op deze manier en tot nu toe heeft nog niets uitgewezen dat dit nieuwe coronavirus zich wel via karton of verpakkingsmateriaal kan verspreiden.

Informatie over het nieuwe coronavirus is op de website van het RIVM te lezen.