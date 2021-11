Dit weten we tot nu toe over de omikronvariant

Gezonzheidswerker in Zuid-Afrika, waar treinen zijn omgebouwd tot 'vaccinatietrein' voor moeilijk te bereiken regio's. Beeld REUTERS

Wat weten we over de nieuwe mutatie?

Het gaat om mutaties in de genetische code van het virus met de naam omikron (in het Engels: omicron). In het spike-eiwit waarmee het virus het lichaam binnenkomt zitten 32 veranderingen ten opzichte van het ‘oorspronkelijke’ virus uit Wuhan. De delta-variant heeft daar ‘slechts’ negen mutaties.



De omikronvariant lijkt zeer besmettelijk en is volgens wetenschappers is de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng al verantwoordelijk voor 90 procent van alle besmettingen. Voorlopig onderzoek laat volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO zien dat het virus met deze mutaties besmettelijker is dan eerdere varianten. Volgens de WHO is ook de kans op een herbesmetting bij omikron mogelijk groter dan bij andere varianten. De nieuwe variant is goed op te sporen met huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek naar gedaan.

De nieuwe variant verschilt ongebruikelijk veel van eerdere versies. Dat roept de vraag op of de bestaande vaccins er wel goed tegen beschermen. Dat valt nog niet te zeggen, stellen wetenschappers, want er is nog onvoldoende data beschikbaar. Vaccinproducent Pfizer/BioNTech denkt dat het eigen onderzoek naar de vaccin-effectiviteit zo’n twee weken duurt. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen vaccins worden aangepast. Dat gaat het eenvoudigste bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Waar komt de variant vandaan?

De variant is voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika, maar dat betekent niet dat die daar ook is ontstaan. Varianten komen aan het licht doordat onderzoekers voortdurend de genetische code van het virus in kaart brengen. Dat gebeurt in het ene land meer dan in het andere. Zuid-Afrika heeft relatief veel geavanceerde laboratoria, dus de kans is groter dat de variant daar wordt opgepikt.

Op het hele Afrikaanse continent is slechts 6,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Omdat het aantal besmettingen de afgelopen tijd geleidelijk steeg, gingen er al geruchten rond over een mogelijk nieuwe virusvariant.

Waar is de variant al aangetroffen?

Met de dertien omikronbesmettingen die het RIVM zondag meldde, staat Nederland in één klap in de top van de lijst met landen waar de meeste coronabesmettingen met de nieuwe variant officieel zijn bevestigd.

Zuid-Afrika voert de lijst aan. In Botswana stond de teller vrijdagavond op vier bevestigde gevallen. Naar nog eens elf verdachte besmettingen wordt daar onderzoek gedaan. Daarmee staat het land op de lijst officieel onder Nederland, al is het daadwerkelijke aantal vermoedelijk veel hoger.

Ook in Zimbabwe en Namibië zijn besmettingen met de variant gemeld. In Duitsland zijn tot dusver drie gevallen bekend, in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken twee en in Italië, België en Tsjechië vooralsnog één. Buiten Afrika en Europa zijn in zowel Australië als Hongkong twee besmettingen met de nieuwe variant vastgesteld en in Israël één.

Wat houdt het vliegverbod in?

Vanaf vrijdag 12.00 uur zijn vluchten uit zuidelijk Afrika naar Nederland verboden. Het gaat om Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique,Lesotho en Eswatini (Swaziland). Deze landen worden toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. Vanaf zondag 00.01 zijn ook vluchten vanuit Malawi verboden.

Dat betekent niet dat Nederlanders in zuidelijk Afrika vast komen te zitten; zij hebben het recht om terug te komen. Ook blijft vluchtverkeer mogelijk voor noodzakelijke reizen, zoals medisch personeel en vrachtverkeer. Iedereen die vanaf vrijdag terugkeert uit de regio moet zich op Schiphol laten testen en daarna in quarantaine.

Wat doen andere landen?

De Europese Commissie zei vrijdag dat het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika onmiddellijk moet worden gestaakt.

Naast Nederland hebben ook het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Italië, Marokko, de Filipijnen, Israël en Australië het vliegverkeer van en naar (onder andere) zuidelijk Afrika aan banden gelegd.

Hoe effectief is zo’n vliegverbod?

De Jonge spreekt van een ‘maatregel uit voorzorg’. Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) twijfelt of het stilleggen van vliegverkeer effectief is, omdat niet zeker is dat de variant daadwerkelijk uit Zuid-Afrika komt. “De ervaring leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft, omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert.” Het is volgens haar ‘ook zeker denkbaar’ dat de variant elders is ontstaan. “En dan is het dweilen met de kraan open.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt het haast onmogelijk te voorkomen dat nieuwe varianten ook in Nederland voet aan de grond krijgen. Maar het ingestelde vliegverbod is alsnog nuttig, meent viroloog Chantal Reusken van het RIVM. “Het kan helpen het proces te vertragen en dat is heel belangrijk, zeker omdat het winterseizoen hier voor de deur staat.”

Hoe bezorgd moeten we zijn?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) hebben de nieuwe coronavariant als zorgelijk bestempeld.

“Als je kijkt naar het totale pakket aan veranderingen van het virus, gaan alle genetische alarmbellen af,” zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken. “We moeten uiteindelijk zien wat het netto-effect is van al die veranderingen, veel is nog onbekend. Maar de eerste observaties geven aanleiding tot zorg.”