Dit weekend wolkenvelden en kans op buien: ook volgende week wisselvallig, maar wél warm

Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Koud zal het echter niet worden, want het hele weekend is het wél boven de twintig graden: het wordt op zowel zaterdag als zondag een graad of 21. Veel zon zal er niet zijn vanwege de wolkenvelden die over het land trekken. Op zondag is het overwegend droog en valt er lokaal nog een enkele bui.

Wisselvallig weerbeeld

Ook na het weekend blijft het weer wisselvallig. Maandag is een zonnige dag met temperaturen die kunnen stijgen tot 23 graden. Op dinsdag schijnt ook de zon, maar is er later weer kans op buien. Door een toevoer van warme lucht kan het kwik wel stijgen naar lokaal 25 graden.

Ook woensdag is het nog warm met 21 tot 24 graden, maar de dagen daarna gaat het kwik geleidelijk omlaag. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken en dagelijks is kans op buien, soms ook met onweer.