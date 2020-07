Dit weekend wisselvallig, kans op zware windstoten

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Het weerbeeld van de afgelopen week houdt ook in het weekend aan, meldt Weeronline. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Vrijdag is het in Amsterdam maximaal een graad of 20, een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.

Ook zaterdag is het maximaal ongeveer 20 graden . De dag start bewolkt, opnieuw is het regenachtig. Aan zee staat aanvankelijk een vrij krachtige wind, met windkracht 5 tot 6. Zaterdagavond neemt de wind in kracht toe, tot windkracht 7.

Zondag wacht een onstuimige dag. Boven land waait het vrij krachtig, aan zee zelfs hard. Langs de westkust, op de Wadden, in het noorden van Noord-Holland en in delen van Friesland is kans op zware windstoten tot ruim 80 kilometer per uur.

Warm zomerweer

Daarbij is er vrij veel bewolking, met af en toe wat lichte regen. Later in de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt zondag net iets warmer dan de dagen ervoor: in Amsterdam zo’n 21 graden.

Na het weekend wordt het droger, met meer ruimte voor de zon. De kans op echt warm zomerweer blijft echter klein.