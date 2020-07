Dit weekend veel wind, bewolking en regen

Beeld ANP

Zaterdag is het de hele dag bewolkt en valt er af en toe regen. De zon zullen we niet veel zien. Toch is het niet koud, met ongeveer 20 graden in het hele land. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Met name aan de zee is er kans op windstoten tot 75 km/uur.

Zondag is het iets warmer, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden, maar blijft het bewolkt en regenachtig. Ook de wind neemt zondag iets toe, met windstoten tot 80 km/uur.

Pas na het weekend neemt die wind iets af. Het wordt dan ook iets kouder: tussen de 16 en 19 graden. In de loop van volgende week wordt het waarschijnlijk iets warmer en zonniger, verwacht Weeronline.