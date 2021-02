Dit weekend kans op echte lentedagen, boven de 15 graden

Beeld Jakob van Vliet

Nu de schaatsen weer in het vet zitten, kunnen de barbecues en tuinstoelen alvast naar buiten. Komend weekend blijft het droog en wordt het zonnig. Weeronline verwacht voor zaterdag temperaturen van tussen de 12 en 16 graden en voor zondag tussen de 14 en de 18 graden. Het KNMI verwacht zelfs temperaturen tussen de 14 en 17 graden op zaterdag.

Daarmee is de kans groot dat we de eerste officiële lentedag in De Bilt kunnen noteren. Daarvoor moet het 15 graden of meer worden. Ook na het weekend lijkt het zachte weer nog even aan te houden. Een zuidelijke wind blijft zachte lucht aanvoeren, waardoor de temperatuur in de middag op veel plaatsen naar circa 15 graden zal oplopen.

Derde jaar op rij

Vorig jaar werd op 16 februari de eerste officiële lentedag gemeten. Toen werd het 16,7 graden in De Bilt. In 2019 was dat op 17 februari. Voor het derde jaar op rij maken we dus kans op een vroege eerste lentedag.