Dit was het belangrijkste nieuws over het coronavirus van 14 maart

Beeld AFP

Antilichaam gevonden

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen Covid-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

Noodpakket in de VS

Amerikanen krijgen onder meer betaald ziekteverlof en kunnen zich gratis laten testen op het besmettelijke virus. Ook wordt extra geld gepompt in Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten. Verder gaan de werkloosheidsuitkeringen omhoog en worden voedselbanken extra aangevuld.

Apple neemt maatregelen

Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte Tim Cook, de bestuursvoorzitter van het techbedrijf, zaterdag bekend op de website. Op die manier wil Apple de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.

Marokko schort vluchten op

Marokko laat geen vliegtuigen vanuit Nederland meer toe uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Ook worden vluchten vanuit Marokko naar Nederland tijdelijk opgeschort, melden de autoriteiten zaterdag.

KLM haalt reizigers terug uit Suriname

KLM stuurt vanaf maandag vliegtuigen naar Suriname en naar de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao om daar gestrande passagiers op te halen.

Beeld ANP

Distributiecentra supermarkten draaien op maximale capaciteit

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen. Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien.

In één dag 1500 nieuwe coronagevallen in Spanje

In Spanje zijn in één dag tijd meer dan 1500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal zijn in Spanje nu meer dan 5753 mensen besmet. Het aantal doden als gevolg van het virus staat er op 136, melden de autoriteiten.

Nederland: 155 nieuwe patiënten, twee doden

In Nederland hebben 155 nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. Ook zijn er twee doden gevallen door het virus in de afgelopen 24 uur. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aantal Britse coronadoden bijna verdubbeld

De Britse gezondheidsdienst NHS meldt dat sinds vrijdag nog eens tien coronapatiënten in Groot-Brittannië zijn overleden. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers in het land. 21 mensen zijn er tot nu toe bezweken aan het longvirus.

Indonesische minister van Transport besmet met coronavirus

De Indonesische minister van Transport, Budi Karya Sumadi, is besmet met het nieuwe coronavirus. Hij is in een ziekenhuis in de hoofdstad Jakarta opgenomen. Dat heeft een regeringswoordvoerder zaterdag gezegd op een persconferentie.

Corendon annuleeert deze maand alle reizen wegens coronavirus

Reisorganisatie Corendon heeft besloten de komende twee tot vier weken alle vakantiereizen te annuleren. Dit besluit komt naar aanleiding van de coronamaatregelen die wereldwijd worden genomen, schrijft de organisatie in een persbericht. ‘Door deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden vindt Corendon het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan.’

Van Nieuwenhuizen werkt twee weken thuis na ontmoeting Indonesische minister met corona

Cora van Nieuwenhuizen ‘voelt zich goed’, maar zal op advies van de RIVM de komende twee weken thuiswerken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat laat dat weten nadat duidelijk werd dat de Indonesische minister van Transport het coronavirus blijkt te hebben. Van Nieuwenhuizen heeft hem afgelopen woensdag ontmoet in de haven van Jakarta.

Minister Cora van Nieuwenhuizen. Beeld ANP

Dodental door corona in Lombardije nadert duizend

Het dodental door coronabesmetting in de Italiaanse regio Lombardije, de grootste brandhaard van het gevreesde longvirus in het land, nadert de duizend. De regionale minister van Volksgezondheid Giulio Gallera vertelde zaterdag dat inmiddels 966 mensen zijn overleden door de ziekte Covid-19, een toename van 76. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 1865 tot 11.685.

VS verbiedt ook inreizen uit Verenigd Koninkrijk en Ierland

De VS gaat ook voor Groot-Brittannië en Ierland een inreisverbod instellen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zaterdag op een persconferentie.

Trump getest op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vrijdag laten testen op het coronavirus. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie in het Witte Huis. Behalve een test, liet Trump ook zijn temperatuur opnemen. “Die was compleet normaal,” liet hij weten. De president zei dat hij binnen een à twee dagen de testresultaten verwacht.

31 nieuwe besmettingen in regio Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn zaterdag 31 mensen positief getest op het coronavirus, meldt de GGD. Het totaal aantal positief geteste personen komt hiermee op 68.

Ministers maandag opnieuw in crisisberaad over corona

Het kabinet komt maandag opnieuw in crisisberaad bijeen om de strijd tegen het coronavirus te bespreken. In het vorige crisisoverleg besloten premier Mark Rutte en de belangrijkste betrokken ministers tot ingrijpende maatregelen om de opmars van het virus te stuiten.

Oppositiepartijen: roep Kamer zondag bijeen over scholensluiting

De Tweede Kamer moet bij hoge uitzondering op zondag bijeenkomen om onmiddellijke sluiting van de scholen te kunnen afdwingen, vindt een flink deel van de oppositie. Nu medisch specialisten op sluiting aandringen, moet het kabinet zijn verzet tegen die maatregel laten varen, stellen de partijen.

Willem-Alexander en Máxima ontmoetten Indonesische ministers die getest worden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek in Indonesië ontmoetingen met twee Indonesische ministers gehad die momenteel worden getest op corona. Dat wordt bevestigd door ingewijden aan het ANP.

Beeld ANP

Spoedoverleg kabinet met artsen over scholensluiting

Het kabinet belegt zondag spoedoverleg met de medisch specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt het dringende advies ‘serieus’, laat hij weten.

40 à 50 Nederlandse coronapatiënten op intensive cares

Zaterdag liggen er tussen de veertig en vijftig coronapatiënten in kritieke toestand op de Nederlandse intensive cares. ‘Meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.’