Dit was het belangrijkste coronanieuws van vrijdag 3 april

De afdeling spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld ANP

Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog.

RIVM: 148 nieuwe sterfgevallen, 502 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 148 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. 502 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

In totaal zijn er nu 1487 personen overleden aan het virus en 6286 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het totaal aantal positief geteste patiënten is volgens de cijfers van het RIVM 15.723, een toename van 1026 sinds donderdag. Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

In de regio Amsterdam zijn sinds donderdag 74 mensen positief getest op het coronavirus. 11 van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn er nu 1005 mensen besmet in de regio Amsterdam-Amstelland. 350 personen zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

1324 coronapatiënten op intensive care

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1324. Dat zijn er 51 meer dan donderdag. De stijging is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ‘in lijn met de verwachtingen’.

In totaal zijn er momenteel 2100 ic-bedden beschikbaar. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Die uitbreiding ligt volgens het LCPS ‘goed op schema’.

Met een uiterste krachtinspanning kan het aantal ic-bedden in ieder geval in theorie worden uitgebreid tot ruim 3200. Dat is berekend door het Capaciteitsorgaan, dat voor het ministerie van Volksgezondheid de capaciteit in de zorg inventariseert.

Beperkt toegang tot parken en vaarverbod grachten

Amsterdam beperkt toegang tot parken en sluit grachten. Een waarschuwing: als dit weekend de afstandsregels niet in acht worden genomen, zijn strengere maatregelen onvermijdelijk.

Burgemeesters kritisch: rechtszaken moeten nu juist zo veel mogelijk doorgaan

Rechtbanken en gerechtshoven moeten juist in tijden van corona zoveel mogelijk doorwerken, stelde burgemeester Halsema. ‘Nu de overheid extra bevoegdheden krijgt, is het belangrijk dat de rechterlijke macht zoveel mogelijk z’n werk kan doen.’

Vrijdagmiddag werd bekend dat de rechtbanken alsnog ‘zo veel mogelijk’ digitaal gaan vonnissen, nadat ze eerder weerstand hadden opgeroepen met het besluit alleen spoedeisende zaken te behandelen.

Oproepen om dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven

Premeier Mark Rutte zei vrijdag dat parken, stranden, recreatiegebieden en bossen gaan gesloten worden als het dit weekeinde daar te druk wordt.

Ondanks het lekkere weer dat op komst is, moeten reizigers komend weekend alleen met het openbaar vervoer reizen als dat strikt noodzakelijk is. Alle ov-bedrijven en spoorbeheerder ProRail riepen daartoe op.

‘Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon.’ Die oproep deden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Beide natuurorganisaties willen voorkomen dat het zondag met het voorspelde mooie lenteweer weer veel te druk wordt in de natuurgebieden.

Politie mag slijm gaan afnemen van ‘coronaspugers’

De politie mag binnenkort slijm gaan afnemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen en daarbij roepen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Het kabinet heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat dat mogelijk moet maken. Het voorstel moet nog wel langs de Raad van State, en de Tweede en Eerste Kamer.

Ook in Amsterdam speelt het fenomeen: vorige week zijn twee incidenten geweest waarbij verdachten agenten in het gezicht hoestten dan wel spuugden, en zeiden het coronavirus te dragen.

Gemeente geeft duizend laptops en wifi aan kwetsbare inwoners

De gemeente stelt duizend opgeknapte laptops en draadloos internet beschikbaar aan inwoners die het contact met de buitenwereld dreigen kwijt te raken als gevolg van de corona-uitbraak en de beperkende maatregelen vanuit de overheid. Onder andere eenzame ouderen en statushouders met een minimuminkomen komen in aanmerking voor de laptops en wifi.

Eerder deze week liet de gemeente weten 3000 nieuwe laptops te gaan verstrekken aan kinderen uit minima-gezinnen die geen onlineonderwijs kunnen volgen omdat zij geen laptop of internet hebben

Uefa in gesprek met Johan Cruijff Arena over EK in 2021

De Europese voetbalbond Uefa heeft de twaalf landen die komende zomer het EK zouden huisvesten gevraagd of ze dat volgend jaar ook willen en kunnen doen. Als gevolg van de coronacrisis is de Europese eindronde een jaar verschoven. De Uefa onderzoekt nu of de speelsteden en stadions dan opnieuw beschikbaar zijn. Amsterdam is met de Johan Cruijff Arena één van de twaalf locaties.

Bouwproductie staat voor krimp van 15 procent

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Volgens een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Het effect op de werkgelegenheid dit jaar zal 15.000 banen zijn.

Het coronavirus wereldwijd

België

De groei van de corona-epidemie lijkt in België te stabiliseren, zei viroloog Steven Van Gucht bij de bekendmaking van de nieuwe coronacijfers in België. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur overleed steeg weliswaar met 132 naar 1143, maar het aantal nieuwe patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis verandert sinds een aantal dagen nauwelijks.

Frankrijk

Het aantal coronadoden in Franse ziekenhuizen is in een etmaal met bijna 600 gestegen. In totaal bezweken daar tot nu toe 5091 patiënten aan het coronavirus,

Italië

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur ongeveer evenveel opgelopen als een dag eerder. Het agentschap voor burgerbescherming meldde vrijdag 766 nieuwe doden, tegen 760 op donderdag. In het land zijn nu 14.681 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken

Spanje

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is in 24 uur tijd met 932 gestegen naar 10.935. Het is de tweede dag op rij dat melding wordt gemaakt van de dood van meer dan 900 patiënten met het virus.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal doden met 684 gestegen in het laatste etmaal. Dat is een toename van liefst 23 procent ten opzichte van een dag eerder. Het totaal aantal doden komt hiermee op 3605.

Suriname

Het coronavirus heeft nu ook in Suriname een dodelijk slachtoffer geëist. Dat maakte de Surinaamse overheid bekend. Het slachtoffer was besmet geraakt via zijn vrouw, die geldt als de eerste positieve persoon in Suriname. Het aantal besmette personen in Suriname staat op tien.

Verenigde Staten

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen tot 265.000. Dat blijkt uit cijfers van de website Worldometer. Er zijn vrijdag ruim 20.000 besmettingen bijgekomen.

De Amerikaanse staat New York, met daarin de gelijknamige metropool, slaat alarm. Het aantal coronabesmettingen heeft de 100.000 overschreden, het dodental nam toe tot bijna 3000. In een etmaal kwamen er 562 coronadoden bij, de hoogste stijging in een dag tot nu toe.

China

In China zijn in de afgelopen 24 uur zestig nieuwe coronapatiënten geregistreerd die geen symptomen hebben. De Chinese regering maakte woensdag bekend data bij te houden van coronagevallen zonder klachten.