Dit was het belangrijkste coronanieuws van vrijdag 24 april

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) verwacht dit jaar 92 miljard euro tekort te hebben en gaf KLM tot 4 miljard euro steun. Beeld ANP

Mondbedekking verplicht in openbaar vervoer België

Mondkapjes in het openbaar vervoer worden vanaf 4 mei verplicht in België. Dat maakt de Belgische premier Sophie Wilmès vrijdagavond bekend na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad, melden meerdere Belgische media. De maatregel moet ervoor zorgen dat het coronavirus zich minder snel kan verspreiden als het openbare leven volgende maand weer wat op gang komt.

Nederland pompt tot vier miljard in KLM

Nederland pompt tussen de twee en vier miljard euro in KLM.Het grootste deel van dat bedrag, circa twee miljard euro, is een garantie voor leningen die de maatschappij afsluit bij de banken. Alleen als KLM die niet kan terugbetalen, kost dat de staat geld.

Grachtenfestival en Uitmarkt onderzoeken alternatieven

De organisatoren van het Amsterdamse Grachtenfestival en de Uitmarkt onderzoeken of de culturele festivals in aangepaste vorm toch door kunnen gaan in augustus. Dat het Grachtenfestival niet in de reguliere vorm kan plaatsvinden vanwege de uitbraak van het coronavirus staat vast, zegt een woordvoerder. De meeste concerten zullen binnen moeten plaatsvinden.

Rutte: feestgangers op Koningsdag kunnen op boete rekenen

Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen maandag op Koningsdag toch stiekem feest gaan vieren. Mensen die dat toch doen kunnen op een boete rekenen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Kabinet: coronacompensatie voor gemeenten en provincies

Het kabinet heeft met gemeenten, provincies en waterschappen eerste afspraken gemaakt over een mogelijke financiële compensatie wegens de coronacrisis. Een speciaal team gaat in kaart brengen wat de gevolgen van de uitbraak van het virus en de maatregelen van het kabinet zijn voor deze overheden. ‘Op korte termijn’ kijkt het kabinet hoe het de gemiste inkomsten en extra uitgaven kan compenseren.

Minder dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Beeld ANP

Wereldgezondheidsorganisatie: middelen tegen corona voor iedereen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de ontwikkeling en productie en zo het gebruik van medicijnen, tests en vaccins tegen corona versnellen. Door een intensieve samenwerking moeten de middelen in de strijd tegen het coronavirus wereldwijd voor iedereen toegankelijk worden.

Coronacrisis is dreun voor de schatkist: grootste tekort sinds Tweede Wereldoorlog

Het kabinet denkt dit jaar maar liefst 92 miljard euro te kort te komen. Met een geschat begrotingstekort van 11,8 procent is sprake van een naoorlogs record. De staatsschuld explodeert eveneens en komt uit op 65,2 procent.

Ook dit weekend controles aan Duitse grens

De marechaussee zal ook dit weekend controles uitvoeren aan de Duitse grens. Duitsers die het land binnen willen wordt gevraagd om te keren. De toegang tot Nederland kan hen niet verboden worden. Hooguit kunnen de dienders vragen om terug te gaan in verband met het risico op besmetting met het coronavirus.

RIVM: 112 nieuwe sterfgevallen, 123 ziekenhuisopnames

Vrijdag zijn er 123 patiënten gemelddie in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 112 personen als overleden gemeld. Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4289. Het aantal ziekenhuisopnames steeg tot 10.281. Tot nu toe zijn er 36.535 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Donderdag waren er 123 nieuwe sterfgevallen en 137 ziekenhuisopnames.

CBS: vorige week 1200 meer sterfgevallen dan gemiddeld

Er zijn vorige week in totaal 4300 mensen overleden. Dat zijn er wederom meer dan gemiddeld, maar wel minder dan een week eerder. Ook het aantal sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen is gedaald. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onderzoekers Amerikaanse overheid: ‘Coronavirus kan slecht tegen zonlicht en hitte’

Het nieuwe coronavirus overleeft minder lang op oppervlaktes als deurklinken wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, hitte en vochtigheid. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse overheid.