Dit was het belangrijkste coronanieuws van 5 april

2020-04-05 16:19:34 AMELAND - Een politieauto op een bijna leeg strand op Ameland. Vanwege het coronavirus worden mensen opgeroepen om ook in het weekend niet naar buiten te gaan om van het mooie weer te genieten. ANP VINCENT JANNINK Beeld ANP

1385 coronapatiënten op ic, totale capaciteit: 2400 bedden

Er liggen momenteel 1385 coronapatiënten op de intensive care verblijft. Dat zijn er 25 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag nam het aantal ic-patiënten nog met 36 voor. Nog niet zo lang geleden kwamen er soms zelfs 100 patiënten per dag bij.

RIVM: 115 sterfgevallen erbij, 253 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 115 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. Daarnaast zijn er 253 meldingen gedaan van mensen die zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Het totaal aantal overleden coronapatiënten komt daarmee op 1766, het aantal opnames op 6875. Het aantal positief geteste patiënten staat nu op 17.851 personen, een toename van 1224 ten opzichte van zaterdagmiddag.

Twintiger overleden aan corona: jongste slachtoffer tot nu toe

Er is in Nederland een twintiger overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt het RIVM. De exacte leeftijd is niet bekend, maar de persoon is tussen de 25 en 29 jaar oud. Naast Covid-19 was er ook sprake van ‘onderliggend lijden’.

17 nieuwe ziekenhuisopnames in regio Amsterdam, 75 nieuwe besmettingen

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 17 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 24 uur. Daarnaast zijn 75 personen positief getest op het virus. Het totaal aantal positief geteste personen komt daarmee op 1143. In totaal zijn nu 384 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Grote drukte in parken blijft uit: ‘Maatregelen werden goed nageleefd’

Er werd met spanning naar uitgekeken naar de eerste lentedag van het jaar. Zou dat wel goed gaan met alle coronamaatregelen? Maar het verliep allemaal in goede harmonie.

GGD’en beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

De 25 GGD’en beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en corona-verschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD’en hebben corona-teststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Positieve signalen uit ziekenhuizen België

In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Er werden 499 nieuwe opnames geteld in de ziekenhuizen, wat de derde daling op rij is. Daar stond tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen. In totaal zijn sinds 15 maart 8273 mensen met corona opgenomen, terwijl er 3751 weer naar huis mochten.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in België is met 164 gestegen en ligt nu op 1447.

Duitsland ziet minder nieuwe besmettingen

Duitsland ziet minder nieuwe coronabesmettingen. Voor de derde dag op rij is er een lichte daling bij het aantal geregistreerde gevallen.

Dat meldt het persbureau Reuters op basis van de jongste cijfers van de Duitse gezondheidswaakhond Robert Koch-Institut. Het aantal infecties steeg het laatste etmaal met iets minder dan 6000 naar ruim 91.700. Een dag eerder waren het er nog ruim 6000. Het aantal geregistreerde coronadoden is inmiddels 1342.

De Duitse autoriteiten benadrukken keer op keer dat het ‘slechts’ om de officiële cijfers gaat. Het daadwerkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen is zeer waarschijnlijk veel hoger.

Spanje registreert daling nieuwe coronadoden

In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken er weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor.

De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje daarmee op ruim 12.400.

Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt minder hard. Waren het er een dag eerder nog bijna 8000, zondag iets meer dan 6000. In totaal zijn in Spanje ruim 130.000 besmettingen geteld. Het land heeft inmiddels Italië ingehaald als het gaat om het aantal geregistreerde infecties. Italië telt nog wel de meeste coronadoden van Europa.