Dit was het belangrijkste coronanieuws van 28 maart

Wandelaars op het strand houden afstand. Beeld ANP

Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog.

RIVM: 93 sterfgevallen, 1159 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldde zaterdag 93 nieuwe sterfgevallen door corona. Daarmee komt het totale aantal overlijdens in Nederland op 639 mensen. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 9762. Dat is 1159 meer dan vrijdag.

Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland 2954 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. In vergelijking met vrijdag is dat een toename van 454. Op zaterdag lagen er, voor zover bekend, 835 mensen met het coronavirus op de intensive care.

Meer dan half miljoen mondkapjes prullenbak in: niet veilig genoeg

Een flinke domper voor ziekenhuizen in het hele land: een megalading mondkapjes uit China is afgekeurd. De maskers voldoen niet aan de kwaliteitseisen. Een deel van de 600.000 kapjes was al geleverd, maar moet nu terug.

‘Afgelopen zaterdag was al een eerste zending afkomstig van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd,’ meldt een woordvoerder ministerie van Volksgezondheid.

Maar na signalen dat de kapjes mogelijk niet voldeden aan de kwaliteitseisen staakte het ministerie de levering. ‘Ook een tweede test wees uit dat ze niet aan de norm voldoen, dus wordt deze zending niet ingezet. Nieuwe leveringen zullen voortaan een extra test ondergaan.’

Amsterdamse binnenstad is nu een ‘spookcentrum’

In de Kalverstraat is het zo stil dat de duiven er op hun gemak aan een kadetje knabbelen. En dat op zaterdagmiddag, normaal toch het drukste moment van de week. Bijna alle winkels zijn dicht. “Dit is de meest verlaten plek van heel Amsterdam,” zegt Edith Welling van bloemist ‘t Lievertje.

Normaal kan je er zaterdagmiddag over de hoofden lopen, maar vanwege het coronavirus zijn de Kalverstraat en de Nieuwendijk uitgestorven. “We hebben geen spookstad, maar wel een spookcentrum.”

Extra opvangplekken voor daklozen in strijd tegen Covid-19

De gemeente Amsterdam opent de komende dagen 273 opvangplekken voor dak- en thuislozen in de stad om te voorkomen dat zij een besmettingsbron voor Covid-19 worden.

In een sporthal in West worden honderd extra nachtopvangplekken ingericht. Het gaat onder meer om mensen die al enige tijd dakloos zijn en mensen die recent hun huis zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld echtscheiding of verlies van hun baan.

Nog eens 173 bestaande opvangplekken, waaronder 23 gezinsplekken, worden over een aantal locaties verdeeld om het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te minimaliseren. Zij worden verdeeld over hostels in de stad.

Meer dan 900 patiënten op de ic

Minstens 900 Nederlandse coronapatiënten werden zaterdagavond behandeld op een ic. Voor ziekenhuizen zijn het cruciale dagen: razendsnel breiden ze uit om de toestroom op te vangen.

Het doel was om snel 1600 ic-plekken te hebben, waarvan er dan zo’n 1100 beschikbaar zijn voor coronapatiënten. “Die 1600 hebben we wel voor elkaar,” zegt Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Intensive Care. “Spannend wordt het of we komende week kunnen opschalen naar 2000 plekken, die week erna naar 2500. Ergens zal het gaan kraken.”

Eerste extra beademingsapparaten vanuit VS

Nederland heeft sinds zaterdag de beschikking over honderd extra beademingsapparaten. Die zijn vanuit de Verenigde Staten aangeleverd door Philips. Vrijdag ontving Nederland vanuit Duitsland al honderd patiëntbewakingssystemen van het Nederlandse bedrijf.

De komende weken zal het resterende deel van de order, 900 beademingsapparaten en 900 patiëntbewakingssystemen, worden geleverd, belooft Philips. De onderneming levert medisch apparatuur naar meerdere landen die zijn getroffen door het coronavirus en heeft afspraken gemaakt om die evenredig te verdelen zodra die van de lopende band af rollen.

VVD en D66 slaan alarm: veel ondernemers krijgen geen acute steun

Veel ondernemers, die ernstig gedupeerd zijn door de coronacrisis, vissen achter het net voor de 4000 euro acute steun. Regeringspartijen VVD en D66 zetten CDA-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken onder druk om hen tegemoet te komen.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen: “Mijn ondernemershart doet pijn. Ik krijg heel veel emails, honderden van ondernemers die niet in aanmerking komen omdat hun SBI-code niet zou kloppen. Neem een biljartcentrum dat zijn deuren moest sluiten, maar officieel geen horeca is. De SBI-codes zijn de werkelijkheid niet. Wat mij betreft worden die SBI-codes er nog dit weekend als criterium uitgehaald.”

Kalmte op stranden na oproep thuis te blijven

Ondanks het fraaie voorjaarsweer lijken Nederlanders gehoor te geven aan de dringende oproep om ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus niet naar het strand te komen en thuis te blijven. Dat is de eerste indruk van de gemeente Noordwijk en leert ook een blik op de livestreams van enkele stranden, zoals bij Scheveningen en Hoek van Holland.

Op de boulevard van Noordwijk aan Zee, op het strand en bij Langevelderslag is het rustig en houden de mensen die er zijn gepaste afstand. Bijzondere opsporingsambtenaren hoefden nog niet in actie te komen.

Vorige week werd de aansporing om stranden, parken en bossen te mijden deels in de wind geslagen, mede in verband met het fraaie voorjaarsweer. Hoewel het weer zaterdag opnieuw aantrekkelijk is, is een toestroom op de stranden uitgebleven. Dat leverde bijzondere foto’s op.

Wuhan deels heropend

De Chinese miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, is zaterdag deels heropend. Even na middernacht arriveerde weer een passagierstrein in Wuhan.

De autoriteiten sloten de metropool met 11 miljoen inwoners in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het verlaten van de stad is nog steeds niet toegestaan, maar mensen mogen er wel weer naartoe reizen.

Op een treinstation in de stad liepen zaterdag weer passagiers met rolkoffers. Sommige reizigers waren eigenlijk een dag eerder al aangekomen. Toen stopten ook treinen in Wuhan, maar mochten mensen eigenlijk nog niet uitstappen.

Ouderenzorg opent tot 250 plekken voor herstellende patiënten

Patiënten die niet per se in het ziekenhuis hoeven te blijven maar nog te ziek zijn om naar huis te gaan, kunnen terecht op een van de ‘Covid-19 units’ die de organisaties hebben vrijgemaakt. Ze willen daarmee voorkomen dat de ziekenhuizen uit hun voegen barsten, of dat patiënten te weinig zorg krijgen.

President Wit-Rusland lacht om corona en speelt ijshockey in Minsk

President Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland lacht om het coronavirus. Hij deed zaterdag mee met een ijshockeytoernooi in Minsk. Op foto’s is te zien dat toeschouwers dicht bij elkaar stonden. Loekasjenko maakte deel uit van het winnende team.

Loekasjenko liet zich tussen de wedstrijden door uitgebreid interviewen. “Hier zijn geen virussen,” zei hij. “Het lijkt hier wel een ijskast. Sport en vooral wintersport is het beste middel tegen het coronavirus.”

In Wit-Rusland zijn volgens gezondheidsorganisaties minimaal 85 mensen besmet met het coronavirus.

Het coronavirus wereldwijd

Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Ruim 28.000 patiënten overleden aan de gevolgen van Covid-19, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University. Die baseert zich op officiële bronnen.

In totaal waren zaterdagmiddag zo’n 607.965 besmettingen geteld. De Verenigde Staten (104.000), Italië (86.000) en China (82.000) voeren de lijst aan. De cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest.

België

In België werden 64 sterfgevallen gemeld, tegenover 69 een dag eerder. 575 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat was een stijging ten opzichte van vrijdag, toen er 490 mensen werden opgenomen. Op de intensive care werden 99 patiënten opgenomen.

Duitsland

Het aantal besmettingsgevallen in Duitsland is opgelopen tot boven de 52.000. Dat meldt persbureau DPA op basis van cijfers van de deelstaten. De nieuwe besmettingsgevallen stijgen minder snel maar dat is nog geen aanleiding voor versoepeling van de noodmaatregelen.

Italië

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is tot boven de 10.000 gestegen. De autoriteiten meldden zaterdag 889 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal aantal op 10.023 komt. Het aantal nieuwe doden in de afgelopen 24 uur was minder dan vrijdag. Toen werd een recordaantal fatale aflopen in een dag van 919 gemeld.

Rusland

Met ingang van 30 maart sluit Rusland alle grenzen in de strijd tegen het coronavirus. Hoelang de maatregel van kracht zal blijven, is nog niet bekendgemaakt door het Kremlin. Volgens de Russische autoriteiten zijn er tot nog toe 1264 coronagevallen geteld in het land.

Spanje

In Spanje werden liefst 832 nieuwe slachtoffers gemeld. Dat was alweer een nieuw record, nadat vrijdag 769 sterfgevallen waren genoteerd. Het dodental van het coronavirus in Spanje staat nu op 5690. De 46 miljoen inwoners van Spanje zijn al sinds 14 maart onderworpen aan een strikte lockdown.

Verenigd Koninkrijk

Het dodental als gevolg van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot boven de duizend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn 1019 mensen bezweken aan de gevolgen van het longvirus. Vrijdag stond de teller nog op 759 doden. Bij 17.089 mensen is besmetting met het virus vastgesteld.