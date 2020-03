Dit was het belangrijkste coronanieuws van 27 maart

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag opgelopen naar 873. Beeld ANP

Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in dit liveblog.

RIVM: 112 patiënten overleden, 1172 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldde vrijdag 112 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Er zijn 1172 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nu 7431 bekende besmettingen in Nederland en zijn er 434 mensen overleden.

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 873. Dat zijn er 112 meer dan op donderdag, toen de teller stond op 761.

Burgemeester Halsema: ‘13 doden door coronavirus in regio Amsterdam’

Er zijn tot nu toe dertien doden gemeld in de regio Amsterdam. Dat zei burgemeester Femke Halsema vrijdag tijdens het AT5-programma Het Gesprek met de burgemeester. Het cijfer is volgens de burgemeester niet heel betrouwbaar, omdat het kan zijn dat sommige mensen die aan een andere oorzaak zijn overleden, wellicht toch ook corona onder de leden hadden.

Britse premier Boris Johnson test positief op coronavirus

Bij de Britse premier Boris Johnson (55) is het coronavirus vastgesteld. Johnson spreekt zelf van ‘milde symptomen’, zoals hoesten en milde verhoging. De premier is nu in isolatie, maar benadrukt dat hij het land en ‘de strijd tegen het virus’ blijft leiden vanuit huis.

Minister De Jonge: ‘Privacyregel medische gegevens moet wijken in coronacrisis’

Huisartsen- en eerstehulpposten vragen patiënten in het vervolg pas achteraf om toestemming voor het opvragen van sommige medische gegevens. Patiënten moeten daarvoor eigenlijk vooraf groen licht geven, maar die regel moet ten tijde van de coronacrisis wijken om opstoppingen bij de dokter te voorkomen, vindt minister Hugo de Jonge.

Enkelbanden raken op, meer gevangenen blijven in cel

Vrijdag bleek dat er vanwege de coronacrisis te weinig enkelbanden zijn waarmee gedetineerden onder voorwaarden worden vrijgelaten. Daardoor moeten verdachten of veroordeelde criminelen in de cel blijven die anders (tijdelijk) vrij zouden komen.

In de tussentijd lopen de spanningen in Nederlandse gevangenissen steeds verder op, nu gedetineerden weigeren om coronagerelateerde gezondheidsklachten door te geven. Daardoor is het moeilijk het besmettelijke virus uit de gevangenismuren te verdrijven, zeggen ingewijden.

Volgens ABN AMRO krijgt de hele economie klappen

Een korte maar hevige economische coronarecessie: waar het Centraal Planbureau donderdag nog geen keuze maakte uit de vier mogelijkheden die het presenteerde, doet ABN Amro dat al wel. De Nederlandse economie zal dit jaar 3,5 procent krimpen en daarmee zwaarder worden getroffen dan het CPB in zijn minst pessimistische scenario schetste. Daarna kan volgens ABN de economie zich ook weer snel herstellen.

Burgemeester Halsema roept religieuze Amsterdammers op niet samen te komen

In een brief aan alle Amsterdammers heeft burgemeester Femke Halsema vrijdag religieuze groepen gevraagd niet samen te komen. Volgens de RIVM-richtlijnen zijn religieuze bijeenkomsten (net als begrafenissen en huwelijken) nog toegestaan voor groepen van maximaal dertig personen.

Toch ontraadt burgemeester Halsema mensen nog naar bijvoorbeeld kerkdiensten te gaan, hoewel ze ook zegt de behoefte aan troost en steun te begrijpen. ‘Ik ben dankbaar dat het overgrote deel van de moskeeën, synagogen en kerken al over is gegaan naar online diensten. Ik doe een beroep op een ieder om dit te blijven doen. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten.’

Ministers waarschuwen dit weekend binnen te blijven

Nadat veel mensen vorig weekend toch de deur uit waren gegaan, benadrukte minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag dat ‘we met elkaar tegenover de kwetsbare mensen verplicht zijn om streng te zijn’. “Mensen, disciplineer jezelf.” Ook premier Mark Rutte heeft opnieuw met klem opgeroepen om dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven.

Zelfstandigen krijgen nooduitkering van maximaal 1500 euro per maand

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen vanaf volgende week bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. De uitkering bedraagt maximaal 1500 euro per maand

Ook is vrijdag bekendgemaakt dat Rijksmusea drie maanden geen huur hoeven te betalen aan het Rijk. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) hoopt de musea, die door de coronacrisis in één klap hun inkomsten zagen opdrogen, zo erdoor te helpen.

Cabinepersoneel KLM wil 1,5 meterregel op vluchten

Op vluchten van KLM moet geregeld worden dat tussen passagiers onderling en tussen passagiers en personeel 1,5 meter afstand is, zoals de coronarichtlijnen voorschrijven. Volgens cabinevakbond VNC is het niet langer verantwoord om met volle vliegtuigen te vliegen.

Eurovisiesongfestival organiseert thuisconcerten

Nu het Eurovisiesongfestival dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis heeft de organisatie toch iets bedacht voor de kijkers. Vanaf 3 april geven songfestivaldeelnemers thuisconcerten via YouTube, zo werd vrijdag aangekondigd.

Coronanieuws in de rest van de wereld

Het hoofd van de Wereld Gezondheidsorganisatie maakte vrijdag bekend dat het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus ruim boven een half miljoen is gestegen. Het dodental bedraagt 25.000.

België

De Belgen moeten twee weken langer thuis blijven. De regering verlengt de periode dat het land op slot is tot maandag 20 april en verscherpt de maatregelen.

Spanje

Spanje heeft in een etmaal bijna 800 coronadoden geteld. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is daarmee opgelopen tot 4858, melden de autoriteiten vrijdag.

Italië

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië is gestegen met 919 naar 9134. Het gaat om de grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in het land werd aangetroffen.

Duitsland

Het aantal mensen in Duitsland dat besmet is met het coronavirus is gestegen naar meer dan 46.600. Tot nu toe zijn 285 mensen in het land gestorven aan de gevolgen van de longziekte.

Zweden

De Zweedse regering heeft vrijdag bekendgemaakt alle bijeenkomsten waarbij meer dan vijftig mensen komen vanaf zondag worden verboden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete of een gevangenisstraf die kan oplopen tot zes maanden.

Verenigd Koninkrijk

Het dodental als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is vrijdag gestegen met 185 tot 759, een toename van 31 procent op één dag.

Frankrijk

Het aantal doden in Frankrijk door het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 299 gestegen en bedraagt nu in totaal 1995. Ook werd bekend dat Frankrijk de lockdown in het land verlengt met twee weken tot 15 april.

Verenigde Staten

Bijna 100.000 mensen in de Verenigde Staten zijn besmet met het coronavirus. Ook zijn zeker 1475 patiënten aan het virus overleden. In de door het coronavirus zwaar getroffen Amerikaanse staat New York is het aantal doden opnieuw aanzienlijk gestegen. Het dodental liep vrijdag op met 134 tot 519.