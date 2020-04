Dit was het belangrijkste coronanieuws van 21 april

Beeld ANP

Scholen

- Basisscholen en kinderdagverblijven gaan weer open. Leraren worden daarbij niet gedwongen om voor de klas te staan. Als zij in een risicogroep vallen, kunnen ze andere werkzaamheden verrichten op school.



- Als scholen uit het voortgezet onderwijs zich hebben voorbereid op anderhalvemeteronderwijs, mogen zij per 1 juni ook weer open.

Sporten

- Kinderen tot 12 jaar mogen weer sporten, ook in teamverband. Officiële wedstrijden zijn daarbij verboden, want daarvoor moet gereisd worden.

- Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen ook weer gaan sporten, maar moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar. Officiële wedstrijden zijn ook in deze leeftijdscategorie verboden.

Verpleeghuizen

- Verpleeghuizen blijven tot 20 mei dicht voor bezoekers.

Contactberoepen

- Tandartsen en mondhygiënisten gaan weer open. Zij hebben volgens premier Rutte zelf voldoende beschikking over beschermingsmaterialen en dus kunnen ze weer opengaan.

- Contactberoepen zoals kappers, masseurs en schoonheidsspecialisten blijven ook tot 20 mei gesloten.

Horeca en evenementen

- Horeca dient ook tot 20 mei gesloten te blijven. Het risico is hier nog te groot volgens het Outbreak Management Team (OMT).

- Evenementen zijn tot 1 september verboden, evenals betaald voetbalwedstrijden.

Daarnaast was er ook nog ander coronanieuws. Zo liggen er sinds dinsdag 71 coronapatiënten minder op de ic, is bekend geworden dat in het Flevohuis 31 bewoners zijn overleden aan het virus en werden er 165 meldingen gedaan van overleden overleden coronapatiënten.

Beeld ANP

EU-president tempert verwachtingen over herstelfonds

De vierde virtuele top van de regeringsleiders van de EU-landen sinds het begin van de coronapandemie, zal donderdag naar verwachting nog geen uitsluitsel geven over het veelbesproken fonds voor het herstel van de economie. In zijn uitnodigingsbrief aan de leiders stelt voorzitter van de Europese Raad Charles Michel voor dat de Europese Commissie eerst de precieze behoeften analyseert en vervolgens met een voorstel komt.

31 bewoners zorginstelling Flevohuis overleden aan corona

In zorginstelling het Flevohuis in Amsterdam-Oost zijn 31 bewoners overleden aan het coronavirus. Ook zijn inmiddels 48 medewerkers van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), waar het Flevohuis onder valt, besmet met het virus.

RIVM: zorgpersoneel heeft adempauze nodig

Het zou onverantwoord zijn om de coronamaatregelen verder te versoepelen dan het kabinet nu doet. Het zorgpersoneel heeft een adempauze nodig, zegt directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Aantal Franse sterfgevallen door corona neemt met 531 toe

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in de Franse ziekenhuizen en zorginstellingen is de afgelopen 24 uur met 531 toegenomen. Dat heeft Jérôme Salomon, de directeur van de dienst Volksgezondheid, dinsdag bekendgemaakt. In totaal zijn in Frankrijk nu 20.796 mensen overleden aan de ziekte. Alleen de VS, Italië en Spanje telden er meer.

Werkgevers snappen kabinet, maar willen extra steun

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de voorzichtige lijn die het kabinet hanteert bij het versoepelen van de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Wel vinden de organisaties dat ondernemers niet worden beloond voor hun inspanningen om op verantwoorde wijze weer zaken te doen. Mede daarom roepen de werkgevers op tot een tweede pakket steunmaatregelen.

Sail kijkt naar mogelijke alternatieve scenario’s

De organisatie van Sail, dat staat gepland voor 12 tot en met 16 augustus in Amsterdam, neemt op korte termijn een beslissing over wat er met het nautische evenement moet gebeuren.

Dodental door corona stijgt fors in Verenigd Koninkrijk

Het dodental door het coronavirus is in de Britse ziekenhuizen fors toegenomen. De gezondheidsautoriteiten melden dinsdag 828 nieuwe sterfgevallen, aanzienlijk meer dan het etmaal ervoor.

Hoekstra: zorgpersoneel verdient beloning

Zorgverleners die de strijd tegen het coronavirus aanvoeren, kunnen rekenen op een extraatje uit de schatkist. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Nieuws. Om welke bedragen het gaat, weet hij nog niet.

71 coronapatiënten minder op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is snel gedaald. Het zijn er nu 1087. Dat zijn er 71 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de grootste afname tot nu toe. “Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen,” zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Wereldwijd ruim 2,5 miljoen coronabesmettingen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 2,5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer van Amerikaanse onderzoekers. Worldometer houdt ook het aantal gemelde coronadoden bij. Het gaat inmiddels om ruim 171.000 sterfgevallen. Verder zijn meer dan 659.000 mensen weer hersteld na een infectie.

Berlijn en Hamburg voeren mondkapjesplicht openbaar vervoer in

De Duitse steden Berlijn en Hamburg en meerdere deelstaten voeren vanaf maandag een mondkapjesplicht voor het openbaar vervoer in. Inmiddels willen tien van de zestien Duitse deelstaten dat mensen mond en neus bedekken in de strijd tegen het coronavirus.

Restaurants mogen in Oostenrijk vanaf half mei weer open

Oostenrijk versoepelt zijn coronamaatregelen verder. In het Alpenland, dat snel op de verspreiding van het coronavirus reageerde en meteen op slot ging, mogen vanaf 15 mei de restaurants en cafés weer open. Ook kun je dan weer naar religieuze bijeenkomsten als je maar voldoende afstand houdt, kondigde regeringsleider Kurz aan.

RIVM: 165 nieuwe sterfgevallen, 118 ziekenhuisopnames

Dinsdag zijn er in Nederland 165 meldingen geweest van sterfgevallen door Covid-19. Ook zijn 118 nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames gemeld. Voor beide cijfers betekent dat een stijging ten opzichte van maandag.

Italië kondigt versoepeling coronamaatregelen vanaf 4 mei aan

Italië versoepelt vanaf 4 mei stapsgewijs de beperkende maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus. Eind deze week komt de Italiaanse regering met plannen daarvoor, kondigde premier Giuseppe Conte dinsdag aan.