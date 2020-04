Dit was het belangrijkste coronanieuws van 1 april

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA), Esther Ouwehand (pvdd) en Premier Mark Rutte tijdens het Tweede Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

RIVM meldt 134 nieuwe sterfgevallen en 477 ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat woensdag in zijn dagelijkse update weten dat er de afgelopen 24 uur 134 personen zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Ook zijn er 477 personen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 1173 personen overleden aan het virus en 5159 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het totaal aantal positief geteste patiënten is volgens de cijfers van het RIVM 13.614. Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, is het werkelijke aantal besmettingen in Nederland hoger.

De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn woensdag lager dan dinsdag, toen waren er 175 personen overleden en 722 ziekenhuisopnames. De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Die conclusie trekt ook RIVM-directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer woensdag.

RIVM-baas Van Dissel: besmettingsgraad lijkt flink te dalen

Het coronavirus boet al vanaf 16 maart aan kracht in en die trend lijkt door te zetten. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Die conclusie betekent niet dat de maatregelen gelijk versoepeld kunnen worden. De verspreidingskracht van het virus neemt sinds het kantelpunt (stabilisering van de uitbraak) half maart volgens de RIVM-baas per dag verder af, maar er komen nog nieuwe patiënten bij. Lees hier meer.

1191 IC-patiënten met coronavirus, toename lager dan verwacht

Op dit moment liggen er volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) 1191 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 40 meer dan dinsdag, maar minder dan verwacht. De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe bezette bedden telkens met ongeveer 100. Van de 1400 coronabedden zijn er nog zo’n 200 bedden beschikbaar voor coronapatiënten op dit moment.

Het plan is om de IC-capaciteit in Nederland voor coronapatiënten uit te breiden naar 1900 bedden. Daarmee is de kritische grens bereikt. Daarboven zal er geselecteerd moeten worden, zei NVIC-voorzitter Diederik Gommers woensdagochtend in de Tweede Kamer. Het RIVM houdt er serieus rekening mee dat op het hoogtepunt 2500 coronapatiënten zijn die een IC-bed nodig hebben.

Kamerdebat: Kamer bezorgd over naderende ‘code zwart’ op ic’s

De Tweede Kamer blijft ongerust over de enorme toeloop van ernstig zieke coronapatiënten naar het ziekenhuis en vooral de intensive care. De Tweede Kamer wil binnen een week van het kabinet weten welke mogelijkheden er zijn om het aantal bedden voor intensieve zorg nog verder op te schalen naar bijvoorbeeld 3000. Komende zondag moeten er in totaal 2400 ic-bedden geregeld zijn, waarvan 1900 bestemd zijn voor coronapatiënten en 500 andere patiënten.

Daarnaast moet duidelijk worden welke knelpunten er zijn, zoals een tekort aan zorgpersoneel, en oplossingen daarvoor. Ook moet de optie zijn opgenomen om ic-patiënten naar het buitenland te brengen voor een behandeling.

Het kabinet uit ook haar zorgen over het naderende warme weer en hamert Nederlanders erop thuis te blijven.

Nederland bereid 1 miljard over te maken naar Zuid-Europa voor medische zorg

Nederland heeft aan rijke Europese lidstaten het voorstel gedaan om een tijdelijk noodfonds op te tuigen om landen als Italië en Spanje te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Minister Wopke Hoekste van Financiën liet weten dat de Nederlandse bijdrage aan dit fonds ruwweg 1 miljard euro zou bedragen.

Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten klaar

Coronapatiënten die een wekenlang verblijf op de intensive care overleven, wacht een intensieve herstelperiode. Artsen van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht hebben als eerste in Nederland een revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze patiënten. Ze hebben dat meteen beschikbaar gesteld aan de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en brancheorganisatie Revalidatie Nederland.

Mensen die lang op een ic liggen, hebben daarna vaak last van forse fysieke beperkingen. Ook komen veel psychische aandoeningen voor, van posttraumatische stress-stoornissen tot angsten en depressies. Coronapatiënten liggen vaak wekenlang aan de beademing. Een deel houdt daar blijvende longschade aan over.

KLM-directeur: ‘KLM neemt afscheid van personeel met tijdelijk contract’

Luchtvaartmaatschappij KLM neemt afscheid van personeel met een tijdelijk contract. Dat zegt cabinevakbond VNC. De bond heeft KLM er naar eigen zeggen niet van weten te overtuigen om personeel aan boord te houden.

Het kabinet gaat opheldering vragen aan de KLM over het besluit om personeel met een tijdelijk contract te ontslaan. In de Tweede Kamer heerst verontwaardiging over het besluit van de luchtvaartmaatschappij.

Economische gevolgen van coronacrisis het grootst in Amsterdam

Elke maand dat de coronacrisis voortduurt, kost de regio Amsterdam 1,6 miljard euro. Een kwart tot een half miljoen banen staan onder druk. Amsterdam wordt zwaarder getroffen dan de rest van Nederland.

Als de huidige maatregelen doorlopen tot 1 juni, krimpt de economie van de regio dit jaar met 1,5 procent, waar een groei van 2,3 procent was verwacht. In de zwartste scenario’s gaat het zelfs om een krimp van 2,8 procent.

Met een greep van 50 miljoen euro uit de algemene reserve maakt Amsterdam geld vrij om de financiële gevolgen van de pandemie op te vangen. Uit het potje wordt onder meer het schrappen van de marktgelden gefinancierd.

Uefa wil ontknoping competities in de zomer

De Uefa wil de nationale clubcompetities in Europa en de Europese bekertoernooien (Champions League en Europa League) afmaken. Alle wedstrijden moeten voor 3 augustus zijn afgerond.

Ook het EK voetbal voor vrouwen is met een jaar verplaatst, naar de zomer van 2022.

CBR stelt alle toetsen en examens uit tot na 28 april

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) annuleert tot en met tenminste 28 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen.

Het CBR komt tot dit besluit, nadat het kabinet dinsdag verkondigde de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus met een maand te verlengen.

Een derde van de wereldbevolking maakt pas op de plaats

Drie maanden na het uitbreken van het nieuwe coronavirus in China is de wereld tot stilstand gekomen. Een derde van de wereldbevolking maakt pas op de plaats. Lees hier verder en bekijk welke landen in lockdown zijn.

Cijfers buitenland

België: In België zijn de afgelopen 24 uur 123 coronapatiënten overleden. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan honderd sterfgevallen als gevolg van het longvirus zijn gemeld. Het totaal aantal doden is hiermee op 828 gekomen. Er zijn 560 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, waar nu 4.995 mensen liggen, van wie 1.088 op de intensive care.

Frankrijk: Het aantal coronadoden in Frankrijk is woensdag gestegen tot 4032, van 3523 op dinsdag. Dat is een toename met 509 in de laatste 24 uur, meldden de gezondheidsautoriteiten. Frankrijk is daarmee het vierde land in de wereld met meer dan 4000 doden, na Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam het laatste etmaal toe van 52.128 tot 56.989.

Spanje: In Spanje is bij meer dan 100.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het dodental in Spanje staat op woensdag na de dood van 864 mensen op 9053. Niet eerder overleed daar in een etmaal zo’n grote groep patiënten aan het virus. Het aantal besmettingen dat is vastgesteld steeg van 94.417 op dinsdag naar 102.136 op woensdag. Eerder maakten ook de Verenigde Staten en Italië al melding van meer dan 100.000 besmettingen.

Verenigd Koningkrijk: In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal nog eens 563 mensen aan het coronavirus overleden. Dat brengt het totale dodental op 2352, meldde de Britse regering woensdag. Het aantal bevestigde coronagevallen steeg eveneens van 25.150 naar 29.474 op woensdag. Schotland meldde woensdag een stijging met 16 doden, wat het totaal op 76 brengt. In Wales stierven nog eens 29 mensen, met een totaal van 98 nu.

Verenigde Staten: Het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS is tot boven de 200.000 gestegen. Dat meldde de Johns Hopkins University in Baltimore woensdag. Het aantal geïnfecteerden in Amerika is sinds vrijdag verdubbeld. Volgens de universiteit was het virus bij 203.608 mensen vastgesteld. Het aantal mensen dat in de VS aan het virus is bezweken steeg naar ruim 4500.