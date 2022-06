Dit verandert per 1 juli: rookmelders verplicht en brutoloon (iets) omhoog

Vanaf 1 juli 2022 moet een huis op elke verdieping met een slaap- of woonkamer een rookmelder aan het plafond hebben hangen. Beeld Getty Images

Rookmelders worden verplicht in iedere woning

Vanaf 1 juli 2022 moet een huis op elke verdieping met een slaap- of woonkamer een rookmelder aan het plafond hebben hangen. Voorheen konden mensen nog zelf beslissen of ze een rookmelder wilden plaatsen. Behalve bij nieuwbouwhuizen die vanaf 2003 werden gebouwd, daar gold de verplichting al wel. Met deze recentste aanpassing van het bouwbesluit geldt dat nu ook voor oudere woningen.

Brutoloon (iets) omhoog

Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon stijgt. Zo is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand. In de praktijk betekent het voor de meeste mensen maar een klein beetje verschil, dat ook nog eens te lijden heeft onder de toegenomen inflatie en stijgende kosten van gas, elektriciteit en levensmiddelen.

Lidmaatschap bibliotheken gratis onder 18

Vanaf 1 juli kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek. Dat geldt ook voor Caribisch Nederland. In de Bibliotheekwet staat nu nog dat gemeenten een bijdrage kunnen vragen aan leden onder de 18 jaar.

Influencers vallen onder mediawet

Influencers en vloggers op platforms als YouTube, Instagram en TikTok moeten zich gaan houden aan strengere regels voor reclame. Vanaf dan vallen zij namelijk onder de Mediawet. Influencers moeten duidelijker maken of zij tegen betaling producten in beeld brengen. Ook mogen zij in gesponsorde video’s gericht op kinderen niet meer uitgebreid speelgoed aanprijzen. De nieuwe regels gaan gelden voor alle videomakers met meer dan 500.000 volgers.

Energieprijzen stijgen (nog meer)

Energieleveranciers zullen de tarieven per 1 juli (nog meer) verhogen. Essent verhoogt, afhankelijk van de grootte van een huis en het energieverbruik, de prijzen 25 tot 30 procent. Dit betekent volgens het bedrijf dat er een stijging tussen de 25 en 90 euro per maand te verwachten valt. Voor klanten van Vattenfall worden de maandelijkse kosten voor elektriciteit en gas zo'n 20 euro hoger.

Huren sociale sector omhoog

Per 1 juli 2022 mogen verhuurders in de sociale sector de huur verhogen. De huur mag met maximaal 2,3 procent stijgen. Dat is namelijk de inflatie van vorig jaar. Het besluit betekent niet dat alle sociale huur ook daadwerkelijk met 2,3 procent omhoog gaat; stijgingen kunnen nog hoger of lager uitvallen. Voor mensen met hogere inkomens kunnen woningcorporaties de huur meer verhogen, met maximaal 50 tot 100 euro per maand, zolang dit binnen de maximale huurprijsgrens van de woning valt.

Bestuurders ongeregistreerde landbouwvoertuigen kunnen boete krijgen

Bestuurders van ongeregistreerde landbouw- en bouwvoertuigen kunnen vanaf vandaag een boete krijgen van 400 euro. Er geldt al een registratieplicht sinds 1 januari, maar toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur stelde een coulanceperiode van een half jaar in. Tractors en andere (land)bouwvoertuigen konden hierdoor tot nu toe zonder kenteken de weg op. Tijdens het boerenprotest van 22 juni wisten de boeren nog gebruik te maken van de coulanceperiode. In onderlinge communicatie riepen zij elkaar toen op de kentekens van de tractors te verwijderen.

Verbod om smaakjes van de e-sigaret uitgesteld Per 1 juli zou er een verbod komen op de zoete en menthol-smaakjes voor de e-sigaret of de populaire vapes. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) concludeerde uit eigen onderzoek dat dit soort smaakjes e-sigaretten aantrekkelijk maken, in het bijzonder voor jongeren en niet-rokers. De Staatssecretaris heeft echter aangekondigd dit verbod uit te stellen, met teleurstelling van longartsen tot gevolg. Het verbod zal per 1 januari 2023 ingaan met een uitloopperiode van 1 jaar. Dat zou dus kunnen betekenen dat er op zijn vroegst per 1 januari 2024 geen smaakjes meer in de winkel meer mogen liggen. Vanaf dan mogen alleen nog maar tabakssmaken als vloeistof voor de e-sigaret worden verstrekt.

