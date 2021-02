Dit overweegt het kabinet: meer sport voor jongeren, extra contactberoepen toegestaan

Beeld ANP

Momenteel zijn kinderen tot en met 17 jaar en topsporters uitgezonderd van de coronaregel, die stelt dat sport buiten slechts met maximaal twee personen beoefend mag worden en op 1,5 meter afstand. In de openlucht mogen kinderen wel sporten in teamverband, als ze maar geen wedstrijden tegen teams van andere clubs spelen.



Volgens de ingewijden wil het kabinet de sportregels meer gelijk trekken met andere activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen. Zo kunnen jongvolwassenen tot 27 jaar in sporthallen, wijkcentra en evenementenhallen terecht voor sociale activiteiten en ondersteuning van jongerenwerkers of coaches.

De noodzaak wordt gevoeld om meer te doen om jongeren uit hun isolement te halen, maar tegelijk vreest het kabinet dat bij meer contactmomenten het virus weer vaker zal overspringen.

Scholen

Zondag lekte al uit dat het kabinet de middelbare scholen wil heropenen en de avondklok wil verlengen, met twee of drie weken. Bij het bepalen van de duur van de verlenging spelen de landelijke verkiezingen op 15, 16, en 17 maart een belangrijke rol: normaal gesproken zijn de stembureaus open tot 21.00 uur ’s avonds, de starttijd van de avondklok.

Het kabinet overweegt ook of winkels weer open zouden mogen voor bezoek op afspraak en of meerdere contactberoepen toegestaan kunnen worden als de kapper weer van start mag. Vanzelfsprekend moeten daarbij strenge coronaregels in acht worden genomen. “Het is moeilijk uit te leggen dat als we de risico’s voor kappers aanvaardbaar achten, we dat niet vinden voor andere contactberoepen,” stelt een ingewijde.

Het kabinet heeft steeds gesteld dat het een duidelijke volgorde zou hanteren bij het versoepelen van maatregelen. Die was op rij: avondklok weg, scholen open, dan de rest. Tegelijk ziet het noodzaak om de avondklok te handhaven en het heropenen van hogescholen en universiteiten zouden meer besmettingen opleveren dan het toestaan van contactberoepen.

Kleine beetjes

Uit Duits onderzoek bleek eerder deze maand dat de kans op besmettingen bij kappers relatief laag is. Voorwaarde is wel dat kappers een gezichtsmasker dragen.

“Bij hogescholen en universiteiten lijkt de kans op besmettingen groter, dus komt dat toch later,” zegt een betrokkene. Tegelijk wil het kabinet versoepelen wat kan. “Bij kleine beetjes, in plaats van wachten tot grote branches als geheel kunnen.”