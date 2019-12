Dit moet je weten over Ridouan Taghi, de crimineel die onaantastbaar leek

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma

1. Het klassieke, filmische beeld van de voortvluchtige crimineel op een tropisch eiland is weer onjuist gebleken?

Ja. Het verhaal van Ridouan Taghi doet denken aan dat van de Amsterdamse meervoudige moordverdachte Dino Soerel. Die verpoosde volgens breed gedeelde speculaties na plastische chirurgie anoniem in een warm en ver buitenland. Tot hij in augustus 2010 tot verbijstering van velen werd gepakt in een sober appartement aan de Rozengracht, waar hij zichzelf al een hele tijd had verscholen. Op iets meer dan een steenworp van het Amsterdamse hoofdbureau van de politie. Inmiddels is hij tot levenslang veroordeeld voor het geven van moordopdrachten samen met Willem Holleeder.

Ridouan Taghi zat weliswaar in tropische sferen in Golfstaat Dubai maar ook hij leefde volgens de lokale autoriteiten uiteindelijk min of meer in zelfverkozen gevangenschap. Dat is in elk geval het beeld dat politiechef Jamaf Al Jallaf schetst tegenover Nieuwsuur. De gordijnen waren altijd dicht, vrienden en kennissen brachten de boodschappen naar de villa in een nieuwbouwwijk.

2. Hoe kon Taghi niettemin zó lang spoorloos blijven?

Hij was als jongvolwassene weliswaar ‘een bekende van de politie’ in Midden-Nederland, maar daarna verdween hij onder de radar. Toen hij een jaar of vier, vijf geleden vol in beeld kwam van de opsporingsdiensten, was hij zó puissant rijk geworden in de cocaïnehandel dat hij zijn vrijheid lang kon kopen. Van de naar schatting honderden miljoenen waarover hij en zijn organisatie beschikten, liet hij volgens justitie ook een kerkhof aan slachtoffers liquideren door moordmakelaars en huurmoordenaars.

3. Hoe moeten we hem zien in verhouding tot andere beruchte criminelen? Is Taghi inderdaad van de buitencategorie?

Laten we niet doen alsof vroeger alles beter was. Holleeder heeft recent levenslang gekregen voor het geven van opdrachten voor een trits onderwereldmoorden (ook samen met Soerel). Maffiabaas Klaas Bruinsma liet zijn organisatie rivalen uit de weg ruimen, én een afvallige uit zijn eigen groep. Ook diens aanvankelijke adjudanten Sam Klepper en John Mieremet zijn aan een trits liquidaties gekoppeld, overigens zonder daarvoor te worden veroordeeld. (Bruinsma, Klepper en Mieremet zijn in 1991, 2000 en 2005 alledrie geliquideerd.)

Toch, zo vreselijk bont als Taghi heeft niemand het volgens politie, justitie en onderwereld gemaakt. Hem wordt ‘een kerkhof aan doden’ aangerekend, plus enkele weerzinwekkende aanslagen. Op de volstrekt onschuldige broer Reduan en advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B., bovenal. Op misdaadblogger Martin Kok. Op de redacties van De Telegraaf en Panorama. Misdaadverslaggever John van den Heuvel leeft bovendien al twee jaar in zware beveiliging vanwege sterke signalen dat Taghi hem wilde laten vermoorden.

4. Dat Taghi nu is gepakt zal dus een grote opluchting zijn?

Ja en nee. Zijn arrestatie is zonder meer een gewonnen slag tegen zijn groepering. De oorlog kan echter nog niet als gewonnen beschouwd worden. Het opsporingsteam van meer dan honderd rechercheurs die op hem joegen, moet vol door om de rest van de organisatie in te tomen. Het zou buitengewoon onverstandig zijn de beveiliging van alle streng bewaakte rechters, officieren, advocaten, naasten van de kroongetuigen en Van den Heuvel af te bouwen. Juist nu breken spannende tijden aan.

5. Wat maakt de tijden dan zo spannend?

De metafoor van het veelkoppige monster is populair. Met Taghi lijkt het hoofd van de organisatie afgehakt, maar niemand weet hoeveel koppen over zijn, en wat de tentakels zullen doen. Welke getrouwen zullen proberen de leiding over de organisatie over te nemen? Zullen rivaliserende groepen proberen Taghi’s lucratieve cocaïnelijnen over te nemen? Heeft het buitenissige geweld door zijn groepering andere criminelen geïnspireerd?

6. De vele onthulde tekstberichten uit versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) schetsen een beeld van een uitzonderlijk impulsieve en agressieve psychopaat. Daar zijn er toch niet nog meer van, zou men denken?

Deze overigens nooit gediagnosticeerde ‘uitzonderlijk impulsieve en agressieve psychopaat’ wist volgens de opsporingsdiensten wel een organisatie op te bouwen die goed was voor honderden miljoenen. Daarmee kon hij jaren uit handen van die fel jagende autoriteiten blijven… Zijn geweld schokte de rechtsstaat keer op keer, hetgeen hij als afgedwongen ontzag zal hebben ervaren. Daar zouden anderen best eens een voorbeeld aan kunnen nemen.

7. Uiteindelijk liep het ook voor Taghi mis…

Dat stemt ingewijden hoopvol. Hij is niet meer de iconische machtige onderwereldbaas die zich alles maar kan permitteren. Niet meer het bedenkelijke rolmodel waaraan straatjeugd een voorbeeld neemt. De tijd zal leren of zijn ondergang uiteindelijk meer indruk maakt dan zijn opkomst. Dat valt te bezien.

8. Zal Taghi door Dubai aan Nederland worden uitgeleverd?

De autoriteiten schatten die kans hoog in, vanwege de recente samenwerking waarop aan beide zijden met voldoening schijnt te worden teruggekeken. De politie in Dubai zou ook hebben bevestigd dat hij naar Nederland komt zodra de formaliteiten rond zijn – en niet naar de bevriende staat Marokko, dat Taghi ook zoekt. Daar zijn twee Amsterdammers inmiddels tot de doodstraf veroordeeld, en een trits andere Nederlanders tot langdurige celstraffen, vanwege een schokkende liquidatie in november 2017. Toen werd niet het Nederlands-Marokkaanse criminele doelwit Mustapha F. doodgeschoten, maar de zoon van een hooggeplaatste rechter die net op de terrasstoel was gaan zitten die F. had verlaten. Ook voor deze zaak wordt Taghi verantwoordelijk gehouden. F. was al jaren zijn aartsrivaal.

9. Wat staat Taghi in Nederland te wachten?

Hij zal met zeker zestien anderen voor de rechter komen in de megazaak Marengo, over een lange reeks liquidaties waarvan kroongetuigen Nabil B. en Tony de G. zijn groep beschuldigen en waarvoor heel veel bewijs lijkt te zitten in de vele, vele zeer expliciete berichten over liquidaties en moordplannen die zijn onthuld.

10. Is er enig zicht op Taghi’s eveneens al jaren voortvluchtige rechterhand Said Razzouki?

Nee. Die blijft zodanig onder de radar dat sommigen denken dat hij dood is. Daar is geen enkel bewijs voor. Nog altijd staat 100.000 euro beloning op de gouden tip die naar Razzouki leidt. Eenzelfde bedrag had het Openbaar Ministerie op Taghi’s hoofd geplaatst, maar dat zal overigens niet worden uitgekeerd. Hij is niet opgespoord aan de hand van een tip, maar gevonden na het langdurige, intensieve recherchewerk door velerlei diensten – in samenwerking met de diensten in Dubai.

11. Hoe is Taghi ooit Dubai binnengekomen?

Volgens de autoriteiten daar reisde hij in 2016 in met een officieel Nederlands paspoort op naam van een ander, zo meldt Nieuwsuur. Of hij al die tijd voornamelijk in Dubai is geweest, is onduidelijk. Hij lijkt ook in landen zoals Iran te zijn geweest, maar veel bewijs van eventuele bewegingen daar is er niet.

12. Welke rol speelt Taghi’s omvangrijke familie nog?

Van zijn twee broers en acht zussen ziet justitie sommigen als uitdrukkelijke handlangers. Zus Nora (38) is maandagavond gearresteerd in Vianen voor het ‘faciliteren’ van Ridouan cs. Broers Jamal (48) en Morad (31) zitten in Marokko langdurige celstraffen uit voor betrokkenheid bij de organisatie daar. Zij waren onder de tientallen arrestanten na die moord op dat terras eind 2017. Jamal zou een soort boekhouder van Taghi zijn geweest. Een tweede zus dook ook op in bijvoorbeeld het onderzoek naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., maar tegen haar is vooralsnog geen zaak aangespannen, voor zo ver bekend.