Dit moet je weten over de derde coronaprik

Het kabinet gaat de ‘boosterprik’ ook beschikbaar stellen voor zorgpersoneel en op termijn voor 60-minners Beeld ANP

1. Wie komt er in aanmerking?

De Gezondheidsraad adviseert mensen van 60 jaar en ouder een derde coronaprik aan te bieden, die ook wel een booster wordt genoemd. Ook mensen onder de 60 die in zorginstellingen verblijven, waaronder verpleeghuizen, komen in aanmerking. De reden om alle bewoners van zorginstellingen een prik te geven is dat daar een grotere kans op overdracht van het virus bestaat.

Het demissionaire kabinet gaat nog verder dan de Gezondheidsraad. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen al ‘zo snel mogelijk’ een prik aangeboden. En 60-minners kunnen een derde vaccinatie krijgen als de zorgmedewerkers, 60-plussers en bewoners van zorginstellingen aan de beurt zijn geweest. Vanaf begin december kunnen de 80-plussers de extra prik krijgen, stelde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie.

2. Waarom is de derde prik volgens de Gezondheidsraad nuttig?

De Gezondheidsraad constateert dat de coronavaccins bij de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte. “Maar er zijn aanwijzingen dat bij oudere gevaccineerden de bescherming afneemt,” zo waarschuwt Gezondheidsraadvoorzitter Bart-Jan Kullberg. Om ‘een toename van ernstige ziekte voor te zijn’, adviseert de raad nu aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om wél te starten met het aanbieden van de derde prik. Een derde dosis kan die immuniteit een oppepper geven.

3. Wanneer kun je de derde prik halen?

Advies is om de booster zes maanden na de eerste vaccinatieserie te geven. Voor mensen die Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen, betekent dit zes maanden na de tweede prik. Voor degenen die Janssen kregen, betekent dit dat die kan volgen na de eerste, tot nog toe enige prik. De Gezondheidsraad adviseert om te beginnen met de oudsten.

4. Welk vaccin krijg je dan?

Op dit moment zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna door het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA goedgekeurd voor gebruik als booster. De raad adviseert deze vaccins te gebruiken, ongeacht je eerste coronaprik. Wie in eerste instantie AstraZeneca of Janssen kreeg, komt nu in aanmerking voor Pfizer of Moderna.

5. Op 14 september adviseerde de raad nog dat alleen patiënten met een ernstige afweerstoornis een derde prik hoefden. Wat is er veranderd?

Volgens het adviesorgaan zijn er sinds het vorige advies veel extra gegevens beschikbaar gekomen, waardoor het inzetten van de derde prik nu wel nodig wordt geacht. “We weten nu veel meer over de werkzaamheid en de veiligheid van de boostervaccins,” legt de voorzitter uit. “Boosters blijken niet meer bijwerkingen te hebben. Een derde prik heeft ongeveer net zoveel bijwerkingen als de tweede.”

6. Gaat dit helpen tegen de oplopende besmettingsaantallen?

De Gezondheidsraad verwacht niet dat de derde prik veel effect zal hebben op het oplopende aantal besmettingen. “Daarvoor zijn andere maatregelen verreweg het belangrijkst, net als primair vaccineren,” verklaart de Gezondheidsraadvoorzitter. Daarmee doelt hij op de circa 1,8 miljoen Nederlanders die überhaupt nog geen vaccin hebben gehad.

7. Hoe zit het in andere landen?

In een aantal andere landen wordt de derde prik al langer ingezet, of zijn er plannen voor gemaakt. Israël is een van de voorlopers. Daar komt iedereen vanaf 12 jaar al in aanmerking voor een derde prik. In de Verenigde Staten kunnen 18-plussers met een zwakke gezondheid en iedereen boven de 65 jaar de extra prik krijgen. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Rusland en Chili zijn er al boosters uitgedeeld.

In Europa worden eveneens al derde prikken ingepland. Zo komen in Duitsland 70-plussers in aanmerking, en in België 65-plussers, bewoners van zorginstellingen én zorgmedewerkers.

8. Wat vindt de Wereldgezondheidsorganisatie hiervan?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit ervoor om mensen in landen met een lage vaccinatiegraad voorrang te geven in de strijd tegen het virus. Terwijl meerdere landen al derde prikken zetten, zijn er ook veel arme landen waar nog maar een piepklein gedeelte van de bevolking een eerste prik heeft gekregen. Uit cijfers van Our World in Data blijkt dat van de lagelonenlanden nog maar 3,7 procent van de mensen een eerste prik heeft gehad. Vooral in Afrika blijft het aantal vaccinaties ver achter op de rest van de wereld. De Raad wil daarom alleen prikken inzetten ‘voor groepen voor wie de noodzaak medisch onderbouwd kan worden’.