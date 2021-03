Dit is wat we tot nu toe weten over de verkiezingen

Mensen stemmen in de Melkweg. Beeld Nina Schollaardt

Exitpoll: D66 wint strijd om tweede plaats, VVD weer de grootste

Volgens de eerste exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS wint de VVD de verkiezingen met 35 zetels. De partij wordt daarna gevolgd door D66 (27 zetels). De derde en vierde grootste partijen zijn in de exitpoll PVV (17) en CDA (14).

De totale zetelverdeling is als volgt, ten opzichte van de verkiezingen van vier jaar geleden: VVD - 36 (+3), D66 - 27 (+8), PVV - 17 (-3), CDA - 14 (-5), GroenLinks - 8 (-5), PvdA - 9 (0), ChristenUnie - 4 (-1), PvdD - 5 (0), 50Plus 1 (- 3), SGP - 3 (0), Denk - 2 (-1), FvD - 8 (+6), Volt - 3 (+3), Ja21 - 3 (+3), BBB - 1 (+1), Bij1 - 1 (+1)

In de exitpolls zit altijd een foutmarge, maar die is nu nog groter dan normaal vanwege het briefstemmen en het meerdaags stemmen door de coronacrisis.

Nieuwe partijen in de Kamer

In de Tweede Kamer lijken vier nieuwe partijen te komen. Volgens de exitpoll, krijgt de pro-Europese partij Volt 4 zetels, het rechtse JA21 3, Bij1 van Sylvana Simons 1, en de BoerBurgerBeweging 1.

De uitslag

Bekijk op deze kaart de uitslag per gemeente.

De verkiezingen zijn uiteraard landelijk, maar politici houden met grote belangstelling de uitslagen van de lokale stembureaus in de gaten.

De grootste partij zijn in Amsterdam levert tijdens Kamerverkiezingen niets extra’s op, maar het geeft wel een mentale boost. GroenLinks kon de afgelopen jaren steevast rekenen op de koppositie onder kiezers in de hoofdstad maar peilingen wijzen erop dat vandaag ook andere partijen kans maken op die titel.

Opkomst

Volgens onderzoeksbureau Ipsos heeft zo’n 82,6 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Daarin zijn ook de personen die maandag en dinsdag hebben gestemd meegerekend, evenals de stemmers per post.

Vier jaar geleden bedroeg de opkomst 81,9 procent: dat is dus een vergelijkbaar percentage. Toch vallen de percentages niet zo gemakkelijk met elkaar te vergelijken, omdat er toen niet per brief en op meerdere dagen werd gestemd.

In Amsterdam hadden om 18.00 uur 312.000 Amsterdammers hun stem uitgebracht, liet de gemeente weten. Dat is 53 procent van de stemgerechtigden in de stad. Bij de verkiezingen vier jaar geleden hadden evenveel Amsterdammers gestemd op dit tijdstip.

Stemmen in Amsterdam

Amsterdam telde op woensdag meer dan 450 stemlocaties. Sommige stemlocaties waren populairder dan andere. Inwoners van Amsterdam-Noord gingen veel naar de Buiksloterkerk op de Buiksloterdijk. “Mensen zien het toch als een uitje,” vertelde een medewerker.

Verder stonden er lange rijen bij het stemlokaal aan de Haarlemmerdijk en was het Scheepvaartmuseum ook een populaire locatie. De Tolhuistuin maakte van het stemmen een feestje door een silent disco aan te bieden.

Problemen met stembiljetten

Bij verschillende stembureaus in Amsterdam waren woensdag de stembiljetten op. Volgens de gemeente gaat het om ‘enkele’ locaties en werden de biljetten snel weer aangevuld. ‘Het ging veel harder dan verwacht.’

Onrust in het Westerpark bij FvD-karavaan

Woensdagavond trokken honderden FvD-aanhangers naar het Westerpark, waar Thierry Baudets karavaan was geland. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de coronaregels overtreden door de FvD-aanhang tijdens een manifestatie in het Westerpark. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of dit juridische gevolgen gaat hebben voor de organisatoren.