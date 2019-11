Dit is wat er allemaal moet gebeuren voor we 100 kilometer per uur kunnen rijden

Beeld ANP

Enkele uren na de officiële bekendmaking van de lagere maximumsnelheid is er vooral veel onduidelijk. We mogen het gaspedaal straks minder hard intrappen, maar Rijkswaterstaat weet nog niet per wanneer. “We gaan eerst een planning maken,” zegt woordvoerder Ursula Neering.

Ze wijst erop dat een groot aantal verkeersborden langs de snelwegen moet worden aangepast. “Maar hoeveel borden betreft het, hoe lang is de levertijd, kunnen ze snel geplaatst worden? Al dat soort zaken moeten we inventariseren,” aldus de woordvoerster. Rijkswaterstaat, dat de lagere maximumsnelheid ook op de matrixborden boven de snelwegen zal communiceren, verwacht over enkele weken de datum bekend te maken.

Vlot ingevoerd

Volgens fabrikanten van verkeersborden kan de lagere snelheid van 100 kilometer per uur echter vlot worden ingevoerd. “Het gaat om ruim 1200 borden van 120 en 130 kilometer langs de snelwegen,” vertelt Hans Heijmans van bordenfabrikant HR Groep, dat een database bijhoudt met alle verkeersborden in Nederland. Op een totaal van drie miljoen borden is dat niet veel.

HR Groep denkt dat vervanging binnen enkele weken kan geschieden. “Dit is onze corebusiness, we draaien hier onze hand niet voor om. Toen de hogere snelheidsgrens van 130 werd ingevoerd, deden we er drie weken over.” Voordeel is dat de snelheidsborden maar deels plaats hoeven te maken. “De 130-borden zijn pas in 2012 geplaatst en nog lang niet aan het einde van hun levensduur.”

‘We zijn er klaar voor’

Leverancier Visser Print & Signs uit Assen gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat de borden in januari wil hebben. Het bedrijf heeft alvast tweehonderd exemplaren met 100 kilometer per uur bedrukt. “Als we een aanvraag krijgen, zijn we er klaar voor,” zegt bedrijfsleider Jasper Zwarts. Hij rekent circa 100 tot 120 euro voor één bord. In veel gevallen is een sticker met 100 echter afdoende, denkt hij. “Wel moet er een onderbord bij waarop staat dat je tussen zeven uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends 130 mag.” Hij ziet nog enkele uitdagingen. “Is zo’n klein onderbord voldoende? Automobilisten rijden met hoge snelheid voorbij en moeten de borden wél kunnen lezen,” stelt Zwarts. “Rijkswaterstaat zal dergelijke zaken goed overdenken.”

Komen de verkeersborden van bedrijven als HR Groep en Visser Print &Signs, het plaatsen heeft Rijkswaterstaat uitbesteed aan diverse bouwbedrijven, waaronder BAM Infra Verkeerstechniek. Zij sturen speciale plaatsingsploegen het land in. BAM zegt voorlopig af te wachten. “Het is ons nog niet bekend hoe het besluit tot beperking van de maximumsnelheid uitwerkt ten aanzien van de bebording.”

Handhaving

De verkeersborden aanpassen is één ding, de lagere snelheid moet vervolgens gehandhaafd worden. Dat gebeurt met trajectcontroles en mobiele controles via laserguns. Vaste flitspalen staan er niet langs de snelweg. “Die trajectcontroles kunnen probleemloos softwarematig anders ingesteld worden,” vertelt Marloes van Kessel van het CVOM, de verkeersafdeling van het OM. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is het nu al zo dat overdag 100 moet worden gereden en van zeven uur ‘s avonds tot zes uur ‘s ochtends 130.

Daar blijft het niet bij: het CVOM inventariseert momenteel of er straks meer handhavingsmaatregelen nodig zijn. “Het kan nodig zijn om meer snelheidscontroles te houden,” aldus Van Kessel. Op die manier krijgen automobilisten als de lagere limiet ingaat straks meteen een envelop van het CJIB op de deurmat.

Eerder waarschuwde voormalig verkeersofficier Koos Spee op deze site dat 100 een te laag maximum is en dat automobilisten zich daar niet aan zullen houden.

Bamboe

De kans is aanzienlijk dat een deel van de nieuwe verkeersborden langs snelwegen van bamboe zal zijn. HR Groep ontwikkelde afgelopen jaren een duurzaam bord dat op steeds meer plekken in Nederland opduikt. Zo worden binnenkort 2300 verkeers- en hectometerborden van bamboe langs de A1 geplaatst (45 kilometer snelweg). Voordeel is dat bamboe veel CO2 absorbeert, waardoor het volledig klimaatneutraal is. Doordat het geïmpregneerd is met een vocht- en schimmelwerend middel is het robuuster dan aluminium. Het verkeersbord is wel iets duurder. Inmiddels staan in onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht bamboeverkeersborden, net als in Amstelveen, Bloemendaal, Coevorden, Dordrecht, IJmuiden, Rijswijk en Utrecht.