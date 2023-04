Dit is de beoogde coalitie in Noord-Holland: BBB, VVD, PvdA en GroenLinks

Beeld ANP

Na de verkiezingswinst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen werd door de partij aan VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol gevraagd te verkennen wat de opties waren om tot een stabiele meerderheid te komen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vandaag presenteerde zij haar verslag, op basis van twee gespreksrondes. Eerst sprak ze alle partijen, later alleen de grootste vier: BBB, VVD, PvdA en GroenLinks.

Volgens Broekers-Knol laat de verkiezingsuitslag zien dat links en rechts in Noord-Holland elkaar in evenwicht houden en dat zowel helemaal linksom als rechtsom geen optie is. Dat scenario is te instabiel, of telt voor te weinig zetels.

Voor een meerderheid zijn er in Noord-Holland 28 zetels nodig en BBB (8), VVD (8), PvdA (7) en GroenLinks (7) komen samen aan 30. Volgens Broekers-Knol zou deze coalitie het meeste recht doen aan de verkiezingsuitslag en stad en platteland met elkaar kunnen verbinden. Volgens haar zijn alle vier de partijen ‘bereid en gemotiveerd om coalitiebesprekingen met elkaar aan te gaan’.

Grote politieke verschillen

De verkenner constateert wel dat er grote politieke verschillen zitten tussen de partijen. Dat geldt niet alleen voor het thema stikstof. BBB wil dat het jaartal 2030 voor de stikstofdoelstellingen van tafel gaat en dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt, maar ook rond bijvoorbeeld woningbouw of natuurbescherming zijn de partijen het oneens. ‘De verschillen zijn weliswaar groot, maar ik denk dat deze overbrugbaar zijn als alle partijen stappen willen zetten in het belang van de provincie en haar bewoners.’

Ze raadt de partijen aan om onder leiding van twee informateurs meteen inhoudelijk in te gaan op gevoelige thema’s als stikstof. Volgens haar hebben alle partijen aangegeven een akkoord op hoofdlijnen te willen sluiten, met de kanttekeningen dat ‘op een enkel gevoelig dossier meer gedetailleerde afspraken wenselijk zouden kunnen zijn’. Dan gaat het bijvoorbeeld om stikstof, Tata Steel en Schiphol.

Daarmee zou van de huidige coalitie D66 buiten de boot vallen, ondanks de wens van VVD, GroenLinks en PvdA om deze partij bij een volgende coalitie te betrekken. Maar, schrijft Broekers-Knol: ‘Deelname van D66 zou betekenen dat de huidige coalitie wordt voortgezet met een ‘stukje’ BBB erbij, als die partij daartoe al bereid zou zijn en dat betwijfel ik in hoge mate.’ Ook aan de wens van GroenLinks om de Partij voor de Dieren (4 zetels) aan tafel te laten zitten, is geen gehoor aan gegeven.

Alternatieve coalitie

Mochten de gesprekken tussen deze vier partijen klappen dan heeft Broekers-Knol nog een alternatieve coalitie in gedachten, die eigenlijk ook haar eerste voorkeur had. Dat is een coalitie van BBB (8), VVD (8), PvdA (7), D66 (4) en CDA (2).

Volgens haar zou deze coalitie politiek minder ver uit elkaar liggen. Daarmee kan ze makkelijker tot een akkoord komen. Tegelijkertijd is het dan noodzakelijk dat de PvdA de samenwerking met GroenLinks loslaat en die kans acht Broekers-Knol niet groot. Het is overigens niet ondenkbaar: in Friesland praat PvdA zonder GroenLinks met BBB, CDA en ChristenUnie.