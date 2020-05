Dit gedicht van Judith Herzberg staat vandaag op de voorpagina van Het Parool

Schrijver Judith Herzberg (1934) ontving in 1997 de P.C. Hooft-prijs. Beeld ANP

Leve het Verschil

Een voordeel is dat je als ik

nog weet van het verschil.

Alleen de stem, de toon waarop

de auto met de luidsprekers

die in veel talen aanmaant –

dat al die talen hier bestaan

hier mogen excelleren

of mogen lanterfanten.

Iemand als opperhoofd die zonder

stemverheffing geen zekerheid

belooft maar zegt dat hij zich

vergewist, gelooft in uitgeplozen

deskundigheid, zich nog vergist

misschien dat zal dan later blijken.

Hoe onbeschrijfelijk, hoe onuitspreekbaar

dit ontroert, voor zo iemand

als ik die weet van het verschil

en die betreurt dat van die iemanden

er veel te weinig over zijn

zo weinig meegenieten.

Het commanderen

is al afgeleerd, ook

op commando’s reageren.

Beperkingen ons opgelegd

zijn goed bedoeld.

Versterken. Redden wellicht.

Met opzet martelen bestond

bestaat nog steeds. En niet

alleen in kwade landen.

De bofkont die dit schrijft

is dat bespaard gebleven.

Afgrijselijke pijnen overleven.

Proberen te genezen

is hier en nu

in vriendelijke handen.

Judith Herzberg

Voor 4 mei 2020