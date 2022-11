Dit gebeurt er als kinderen hun ouders alcohol zien drinken

De campagne Zien drinken, doet drinken roept ouders op om geen alcohol te drinken in het bijzijn van hun kinderen. Tijd dus om kritisch naar het eigen drinkgedrag te kijken? ‘Pubers zijn altijd op zoek naar het laagste punt. Maar wil jij het afvoerputje zijn?’

Veertig jaar geleden was het volkomen normaal: de zoon des huizes krijgt zijn eerste tappilsje bij de chinees, want hij is tenslotte al twaalf. Vader apetrots.

De tijden zijn veranderd en behoorlijk ook. Een campagne van de Alcoholalliantie AAN roept ouders op om niet in het bijzijn van hun kinderen te drinken, onder de noemer ‘Zien drinken, doet drinken’.

Jongeren die op hun vijftiende beginnen te drinken, hebben vier keer meer kans om later een probleemdrinker te worden. Hoe later ze beginnen, hoe kleiner die kans. Comazuipen in de tienerjaren kan leiden tot een daling van het IQ.

Daarom is het voorbeeld dat ouders geven zo belangrijk, zegt Carmen Voogt, wetenschappelijk onderzoeker Expertisecentrum Alcohol aan het Trimbos-instituut. “Uit onderzoek blijkt dat als kinderen ouders zien drinken, ze positief gaan denken over alcohol, en ze eerder en meer gaan drinken.”

Dat kopieergedrag kan niet worden overschat. Kinderen doen van jongs af aan hun ouders na. Hoe ze met mes en vork moeten eten, hoe ze netjes gedag moeten zeggen. Maar dus ook hoe er wordt omgegaan met genotmiddelen.

Bierpensje

“Hé, drink eens wat door,” tijdens een voetbalwedstrijd op televisie. “Jij kan wel een wijntje gebruiken,” na een zware werkdag. “Er zit altijd wel ergens de vijf in de klok,” bij een biertje in de voormiddag. Kinderen horen het, en gaan het normaal vinden.

Al die drankclichés komen voorbij in de grappige en mooi gemaakte campagne. Maar dan uit de mond van jonge kinderen. Aan het einde van zo’n spotje – het zijn er zes – verschuift het beeld en veranderen de kinderen in volwassenen in dezelfde kleren.

Twee jongetjes zitten op de bank. Met stemmen zonder baard in de keel: “Ik begin wel al een bierpensje te krijgen.” “Ah joh, goed gereedschap hangt onder een afdakje.” “Ja, de bierspier moet je goed trainen.” “Hé, nog niet op? Je moet wel doordrinken, hè.”

En daarna veranderen de jongetjes in twee dertigers, eentje slaat zijn flesje achterover.

“Het zijn hele sterke filmpjes,” zegt opvoeddeskundige Marina van der Wal. “Het is ongelofelijk belangrijk dat het kinderen niet met de paplepel wordt ingegoten dat lollige én lastige momenten niet zonder alcohol kunnen. En deze campagne is heel, heel hard nodig. Niet drinken is een brevet van ongezelligheid. Dat moet eraf.”

Ellende

Hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde Jeroen Jansen pleit er niet voor niets voor dat alcohol het nieuwe roken wordt. “Er moet een culturele verandering komen. De standaard is nu: er is iets, er komen wijnglazen op tafel. Het is niet normaal dat op een feest automatisch alcohol wordt gedronken. Mensen moeten dat inzien, en kinderen moeten dat niet aanleren.”

Jansen kan niet genoeg benadrukken hoe slecht alcohol is. “Als burger zeg ik: zie hoeveel ellende ervan komt. Verkeersongelukken, misdragingen in het openbare en privéleven. En als oncoloog zeg ik: omdat je er kanker van kunt krijgen.”

Alcohol veroorzaakt tweehonderd aandoeningen en ziektes, waaronder zeven vormen van kanker, hart- en vaatziektes en verslaving. Wie dagelijks een glas wijn drinkt verhoogt de kans op borstkanker met 12 procent.

Voor jongeren zijn de risico’s nog veel groter. Rijping van de hersenen zet door tot ongeveer het 25ste levensjaar. “Als een tiener op vijftienjarige leeftijd gaat drinken wordt alcohol minder efficiënt afgebroken,” zegt neuropsycholoog Jelle Jolles, die jarenlang onderzoek deed naar de ontwikkeling van het tienerbrein. “Omdat het brein van de jongere nog zo sterk in ontwikkeling is, is het uiterst kwetsbaar voor de schadelijke effecten van alcohol.”

Puber luistert toch niet

Kinderen doen na wat ze hun ouders zien doen. In de ontwikkelingspsychologie wordt dat modeling genoemd. Van der Wal: “Een kennis heeft een zoon van drie. Als ze vragen wat mama wil drinken, rent hij op zijn peuterbeentjes uit de keuken met een fles witte wijn. Dat is ingeprent.”

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont: “Het leven moet worden aangeleerd. Zo leer je ook praten. Je ziet een groot, bruin beest, en je merkt dat mensen dat een paard noemen, en dan ga je ook paard zeggen. Zo word je ook gesocialiseerd: je gaat normaal vinden wat je vaak ziet.”

Maar dat geldt net zo goed voor negatieve dingen. Pont: “Als je heel hard tegen je kind schreeuwt dat hij niet zo moet schreeuwen, dan is de vraag: luistert hij naar wat je zegt, of kijkt hij naar wat je doet? Hetzelfde geldt voor alcohol. Als kinderen zien dat hun ouders heel veel drinken, wordt dat natuurlijk genormaliseerd.”

Een vaak gehoord argument van – vermoeide – ouders is: ook al geef ik het goede voorbeeld, de puber luistert toch vooral naar zijn vrienden. “Drogredenen, smoezen,” zegt Van der Wal. “Zeker, pubers zijn altijd op zoek naar het laagste punt. Maar wil jij het afvoerputje zijn? Het klopt, als je iets verbiedt, worden ze boos en is het ongezellig. Maar opvoeden is niet bedoeld om het thuis gezellig te hebben. Leer kinderen omgaan met nee en teleurstellingen.”

Sloopkogel

Toen de kinderen van Pont een jaar of twaalf waren, liet hij ze een filmpje zien van een sloopkogel die een gebouw afbreekt. “Toen heb ik gezegd: kijk, dat gebouw, dat zijn jouw hersenen, en die sloopkogel is alcohol.” Met de uitleg dat een gebouw dat nog in aanbouw is nog veel zwaarder wordt beschadigd dan een voltooid gebouw.

Pont: “Bij ons kwam tot achttien jaar geen drank in huis. Dat is een duidelijke norm. En dan zeggen ouders: maar ze doen het anders toch. Maar de vraag is of je iets gelegitimeerd doet, of dat je stiekem in het park een biertje drinkt, en je weet dat je de norm aan het overschrijden bent.”

Van der Wal: “Een gezonde puber is een ongehoorzame puber. Hij gaat grenzen opzoeken en er soms lekker overheen. Dus experimenteren met alcohol is helemaal niet zo gek, maar als je duidelijke grenzen hebt gesteld, is er dan wel een zacht stemmetje in hun achterhoofd: dit is niet oké.”

Mindset

Jolles benadrukt de grote invloed van peer pressure. “Jongeren hebben vooral een sociaal brein, dat tot ver na hun twintigste jaar in ontwikkeling is. Ze zijn uiterst kwetsbaar voor beïnvloeding, met name van leeftijdsgenoten en de vriendengroep. Je gaat drinken vanwege de sociale setting; omdat je vrienden zeggen: ‘Hé Thomas, watje, vierde biertje, drink op.’”

Daarom hebben ouders volgens Jolles een belangrijke taak. “Met hun kind bespreken hoe slecht alcohol is voor het zich ontwikkelende brein. Hun kind motiveren en een handvat aanreiken om weerstand te bieden tegen de verlokkingen.”

Dus ouders – het zal een schok zijn voor velen – moeten eigenlijk thuis aan de 0.0?

Pont: “Dat is natuurlijk aan elke ouder zelf, als je maar weet dat er heel erg naar je gekeken wordt. En als je af en toe een wijntje drinkt, vooruit. Maar het wordt weer anders als je jezelf lazarus drinkt in het bijzijn van je kind.”

Van der Wal: “Een glas wijn op zondagavond, nadat je uitgebreid hebt gekookt, kan een kers op de taart zijn, maar niet als dagelijks brood.”

Aan de andere kant, de tijd is ook lang voorbij dat vader in de auto rookte, met drie kinderen op de achterbank. Hoogleraar Jansen (van alcohol is het nieuwe roken): “Precies, daar hebben we goede herinneringen aan. Dat was echt volstrekt normaal. Helemaal bijzonder, als je erover nadenkt.”

Gaan we dan echt naar een tijd dat vader, net als bij roken, op het balkon zijn pilsje gaat drinken? Jansen: “Met dat verschil dat roken naast een kind direct slecht is voor dat kind. Drinken naast een kind is op zich niet slecht voor het kind, maar het is de mindset dat het normaal is. En dat is iets wat er vanaf moet. Want als mensen zich realiseren dat drinken ongezond is voor kinderen, dan is het ook ongezond voor henzelf natuurlijk.”

