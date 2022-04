Dit gebeurde er vannacht: Navalny haalt fel uit naar Russische staatsmedia en honderden inwoners van de stad Hostomel vermist

Oppositieleider Aleksej Navalny tijdens een demonstratie voor politieke gevangenen in Moskou, 2019. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Navalny laat op Twitter weten dat hij niet kan geloven hoe de staatstelevisie de gruwelijkheden die begin deze week in het stadje Boetsja aan het licht kwamen, naar buiten brengt. In het stadje zijn honderden inwoners vermoord, zeer waarschijnlijk door het Russische leger.

De oppositieleider zit een jarenlange gevangenisstraf uit voor onder meer het verduisteren van geld. Zelf ontkent hij dit en ziet hij zijn veroordeling als een politiek statement, een sanctie voor zijn strijd tegen het beleid van Poetin.

Navalny in gevangenschap

In gevangenschap heeft Navalny alleen toegang tot staatszenders, zoals Channel 1. ‘Presentatoren van nieuwsuitzendingen melden dat de Navo verantwoordelijk is voor wat er in Boetsja is gebeurd. Een actie die nauwgezet zou zijn voorbereid. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, anders zou ik niet geloven dat ze dit soort monsterlijke leugens uitzenden’, aldus Navalny, die zijn mededelingen bijna altijd via zijn advocaten naar buiten brengt.

1/14 How an ordinary Russian TV viewer (one of whom I currently am) sees it.



I learned about the monstrous events in Bucha yesterday morning from the news that Russia was convening the UN Security Council in connection with the massacre by Ukrainian Nazis in Bucha. — Alexey Navalny (@navalny) 5 april 2022

De Rus, die in 2020 bijna bezweek na een vergiftiging met zenuwgas, merkt op dat de toon van de nieuws- en praatprogramma’s steeds agressiever wordt. ‘Ze stemmen niet alleen in met de oorlogsacties tegen Oekraïne, maar eisen het zelfs van Poetin. Ze roepen op om Lviv te bombarderen en Kiev te bestormen. Dit soort propaganda zou zwaar moeten worden bestraft. Dergelijke opruiers moeten hetzelfde worden behandeld als oorlogsmisdadigers.’ Navalny pleit voor sancties tegen de staatsmedia, zoals het bevriezen van hun bezittingen in het Westen en het bemoeilijken van de bevoorrading (apparatuur) van de stations.

Vermissingen

Niet alleen uit Boetsja, maar ook uit andere voorsteden van Kiev komen verhalen naar buiten over burgerslachtoffers. Zo worden ongeveer 400 inwoners van de stad Hostomel vermist. Dat zei een woordvoerder van het Oekraïense leger tegen de onlinekrant Ukrayinska Pravda.

Autoriteiten inspecteren momenteel onder meer kelders in het gebied, in de hoop de vermisten te traceren. Zo is al sinds twaalf dagen niets meer vernomen van een plaatselijke arts, sinds zij en haar man door Russische troepen werden meegenomen. De lichamen van mensen van wie bekend is dat ze zijn omgekomen, zijn ook nog niet gevonden, zei de legerwoordvoerder.

Hostomel ligt ten noordwesten van de hoofdstad Kiev en vlakbij een vliegveld. Om de voorstad werd vanaf het begin van de Russische invasie intensief gevochten. De meesten van de 16.000 inwoners zijn dan ook op de vlucht geslagen. Een paar dagen geleden herkregen Oekraïense troepen de controle over Hostomel en twee andere buitenwijken van Kiev, Boetsja en Irpin.

Marioepol

Waar de Russen zich terugtrekken uit het noorden, slaan ze juist harder toe in het zuiden. Zo kondigt het leger nieuwe gevechten aan in de strijd om de strategisch belangrijke havenstad Marioepol. Het Russische leger zei erin geslaagd te zijn een evacuatie van Oekraïense officieren uit de belegerde stad te voorkomen. De Russen zouden twee helikopters hebben neergehaald waarmee de commandanten hadden moeten worden geëvacueerd. Het ministerie van Defensie in Moskou sprak over leiders van het nationalistische Azovbataljon.

Moskou had eerder voorgesteld dat Oekraïense strijders hun wapens zouden neerleggen en de stad zouden verlaten ‘via een afgesproken route’ naar grondgebied onder controle van Kiev. Het Oekraïense leger zou het voorstel hebben genegeerd. “Omdat de Oekraïense regering in Kiev niet geïnteresseerd is in het redden van de levens van haar soldaten, zal Marioepol worden bevrijd van nationalisten,” aldus het Russische ministerie van Defensie.

Extra militaire hulp

Om de strijd tegen de Russen voort te zetten, krijgen de Oekraïners veel (militaire) hulp uit het Westen. Zo verleent de VS het land nog eens 100 miljoen dollar (ongeveer 92 miljoen euro) aan ‘veiligheidshulp’, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. De Oekraïners zullen onder meer beschikking krijgen over extra anti-pantsersystemen.

Vrijdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie al aan nog eens 300 miljoen dollar uit te trekken voor extra militaire steun aan Oekraïne. Dat geld zal worden besteed aan lasergestuurde raketsystemen, drones, pantservoertuigen, machinegeweren en satellietdiensten. De vannacht aangekondigde 100 miljoen dollar komt hier nog eens bovenop. In totaal heeft de regering van president Joe Biden meer dan 2,4 miljard dollar beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten.

De Amerikanen zijn voorstander van het vestigen van permanente bases in Navo-landen in Oost-Europa, zoals Polen en de Baltische staten. Rusland is fel gekant tegen een permanente stationering van Navo-gevechtstroepen in die staten, daarbij verwijzend naar een akkoord uit de jaren negentig. Rusland eist van Oekraïne dat het zich nooit zal aansluiten bij de Navo.

De Navo-ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief minister Wopke Hoekstra, komen vandaag en donderdag in Brussel samen om over de oorlog in Oekraïne te overleggen.