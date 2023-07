Nieuws

Dit bericht is vervallen wegens onjuistheden

Hier stond eerder het bericht dat het gerechtshof in Den Haag het verzoek van advocaat Inez Weski heeft afgewezen om op haar kantoor in beslag genomen bestanden niet aan het Openbaar Ministerie ter beschikking te stellen. Wegens onjuistheden in dit bericht is het niet meer beschikbaar. Bij nieuwe ontwikkelingen in deze zaak publiceert Het Parool een nieuw bericht.