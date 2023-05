Discussie over koningshuis en kunstmatige intelligentie op roerig D66-congres

Een vrouw verstoort de speech van Sigrid Kaag. Beeld ANP

De D66-leider riep in haar speech op tot het afschaffen van een veto in Europa. ‘Het moet onmogelijk worden voor één land – groot of klein – om de hele Europese Unie lam te leggen,’ zo betoogt de voormalige VN-gezant “We moeten zoveel mogelijk af van de veto’s. Als ons dat lukt, dan maken we een einde aan verdeeldheid. Dan is Europa sterker dan één zwakke schakel.”

Als een vrouw door de speech vaan Kaag heen begint te roepen, nodigt de D66-leider haar uit op het podium. De twee spreken kort. De vrouw betoogt onder meer dat de vrouwenrechten eraan gaan, doordat steeds meer vrouwentoiletten worden opgeheven. In haar woorden: ‘mannen dringen zich binnen in de vrouwentoiletten die verdwijnen’. Kaag hoort het aan, belooft met haar te spreken en verzoekt vervolgens de vrouw weer plaats te nemen in de zaal.

Gevaar van AI

Tijdens haar congrestoespraak vroeg Kaag aandacht voor de gevaren van kunstmatige intelligentie (AI) voor de democratie. “De Twitterdemocratie reduceert het publieke debat tot op zijn best een ordinaire schoolpleinruzie. En dan druk ik mij nog beleefd uit,” zei ze.

Op het gebied van AI is de zelflerende chatbot ChatGPT ‘nog maar het begin’, zei de partijleider. Zij ziet met name risico’s in de mogelijkheden om met behulp van AI nepvideo’s te maken. “De manipulatie van beeld vervaagt de grens tussen nep en echt.” Daardoor zal volgens Kaag ‘wereldwijd wantrouwen gevoed worden’.

AI kan volgens Kaag ook een instrument zijn voor kwaadaardige regimes om invloed uit te oefenen in andere landen. “Het risico op buitenlandse beïnvloeding en ondermijning van verkiezingen is desastreus voor de democratie.”

Discussie over het koningshuis

Het D66-partijcongres in de RAI was de eerste gelegenheid waarbij leden elkaar konden treffen sinds de teleurstellend verlopen Provinciale Statenverkiezingen. Eerder op de dag vond er een verhit debat plaats over het afschaffen van het Koninklijk Huis. Oud-partijleider Alexander Pechtold riep onlangs op om vooral voor een voorstel hiertoe te stemmen. De jongerentak Jonge Democraten hadden in een motie hiertoe opgeroepen. “De monarchie is zijn houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd en daarom pleiten wij als Jonge Democraten ervoor om deze zo snel mogelijk af te schaffen.” Met 239 stemmen voor en 290 stemmen tegen werd gestemd voor behoud van de monarchie.

“Wij vinden het heel jammer dat de motie is verworpen,” zei voorzitter Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. Partijleider Kaag wees op de verbindende rol van het koningshuis. “In onzekere tijden is verbinding nog belangrijker. Laten we ons daar op richten. Er zijn al genoeg thema’s die ons verdelen.’’

Toen de partij in 1966 werd opgericht stond in haar politiek program dat de kiezer zelf de staatsvorm moest kunnen bepalen: republiek of monarchie. In de jaren daarna verschoof dat standpunt. D66 is voor het koningshuis, maar vindt wel dat de koning alleen nog een ceremoniële rol zou moeten vervullen en bijvoorbeeld geen wetten meer moet ondertekenen.

In de Tweede Kamer zijn er van de twintig fracties slechts drie die in hun verkiezingsprogramma pleiten voor afschaffing van de monarchie en invoering van een republiek met een president aan het hoofd. Dat zijn SP, GroenLinks en Bij1. Samen hebben zij 18 van de 150 zetels.