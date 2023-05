Discussie over Aboutalebs strijd tegen drugs: ‘Als dit het gevolg van die drugsvangsten is, stop er dan mee’

Politieonderzoek nadat maandagochtend een explosief is afgegaan bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat. Beeld ANP

Rotterdam is ruw ontwaakt uit de koningsdagdroom. Een dag lang leek alles mooi, vrolijk en veilig in de stad. Maar vier dagen en vier explosies later is de droom vervlogen. De teller staat inmiddels op vijftig aanslagen dit jaar, een angstaanjagend record.

En de impact is groot. Omwonenden van een getroffen toko in Crooswijk denken na over verhuizen. In de wijk Feijenoord ontplofte midden op een doordeweekse dag een bom vlak bij een basisschool. En zondagnacht schrokken tientallen toeristen in hostels in de Witte de Withstraat in het centrum wakker tijdens hun weekendje Rotterdam. De prijs die de stad betaalt voor de explosies, is veel hoger dan de rekening van de glaszetter.

Voor burgemeester Aboutaleb is dat geen nieuws. Er is geen onderwerp waar hij de afgelopen twee jaar zoveel over sprak als de bestrijding van de drugsmaffia. Zijn reis naar Colombia vorig jaar was een noodkreet. “De invloed op onze havens, onze straten, onze samenleving is desastreus,” zei Aboutaleb daar. “We zien nietsontziend geweld en crimineel geld dat de economie vergiftigt.”

Miljoenen extra

Zijn lobby leidde tot tientallen Haagse miljoenen extra voor de Rotterdamse strijd tegen drugs. Politie en douane zijn hem dankbaar. Maar het antwoord van de onderwereld is er inmiddels ook. Het filmpje dat Aboutaleb zondagnacht opnam, onderstreepte onbedoeld de brutaliteit: twee uur nadat hij vanuit Crooswijk de stad had toegesproken (‘Ik hoop dat zo snel mogelijk de rust wederkeert’), ging in de Witte de Withstraat een nieuw explosief af.

Volgens Aboutaleb zijn de explosies een direct gevolg van de succesvolle aanpak in de Rotterdamse haven. “Er wordt nu zoveel drugs in beslag genomen dat criminelen elkaar verwijten gaan maken,” zei hij onlangs. “Het is schrijnend om dit fenomeen te zien, maar we relateren het grotendeels aan het succes van de inbeslagnames.”

Maar is de strijd nog wel een succes als die tot zoveel geweld leidt? De Rotterdamse coalitie is er zwaar verdeeld over. Want als het aan D66 ligt, moet het roer om. “Als dit echt het gevolg is van al die drugsvangsten, dan zeg ik: stop daar mee,” zegt raadslid Agnes Maassen. “De stad wordt er alleen maar onveiliger van. Ik geloof niet in deze war on drugs, we moeten op een andere manier naar onze omgang met drugs gaan kijken.” Ze wil een debat over legalisering. “Want de strijd die we nu voeren, heeft een veel te hoge prijs.”

Onderwereld wint

Leefbaar Rotterdam kijkt er radicaal anders naar. “Als we nu stoppen, wint de onderwereld,” zegt raadslid Ingrid Coenradie. “Deze explosies zijn een reactie op het succes en daar moeten we doorheen. Daar hebben we de rest van het land voor nodig: extra politie, marechaussee, misschien het leger wel. We moeten door met de strijd, maar mensen moeten wel rustig kunnen slapen.”

Aboutaleb zelf wil niets weten van een koerswijziging. “Wat is het alternatief? Laat die drugs maar komen? Dat is niet de opdracht die ik hier heb. Ik vind dat we veel te lang te gemakkelijk over drugs hebben gedaan in Nederland, en nu zitten we in een situatie die ons overrompelt. Het idee dat legalisering de oplossing is, die neem ik niet over.”

Politie en OM zetten alle middelen in om het geweld te stoppen, verzekert Aboutaleb. En hij hoopt dat bewoners daarbij willen helpen. “Op de adressen waar dit gebeurt, willen mensen hun mond niet opendoen. Dat valt me echt tegen. Ik begrijp dat er angst is, maar bel de politie, desnoods anoniem. Of stuur mij een bericht, dan kom ik langs. Help ons om hier de angel uit te halen.”